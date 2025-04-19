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Кір Стармер і Дональд Трамп обговорили торгівлю, Україну та Іран

Денис Молотов
Денис Молотов
Кір Стармер і Дональд Трамп обговорили торгівлю, Україну та Іран

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це в п’ятницю, 18 квітня, повідомила пресслужба Даунінг-стріт.

📢 «Лідери почали розмову з обговорення поточних і продуктивних дискусій між Великою Британією та США з питань торгівлі. Прем’єр-міністр підтвердив свою прихильність вільній і відкритій торгівлі та важливості захисту національних інтересів», — йдеться у повідомленні.

У центрі обговорення, крім торговельних питань, були також ключові виклики міжнародної безпеки. Кір Стармер і Дональд Трамп приділили увагу ситуації в Україні, Ірану та нещодавнім спільним діям проти хуситів у Ємені.

📢 «Лідери двох провідних держав домовилися залишатися на зв’язку», — підкреслили у пресслужбі британського прем’єра.

🔹 Водночас американська сторона, зокрема адміністрація президента Трампа, утрималась від публічних коментарів щодо цієї розмови.

📌 Раніше Кір Стармер заявляв, що Велика Британія не буде відповідати митами на можливі американські обмеження, підкресливши небажання вступати у торговельну війну зі Сполученими Штатами.

📝 Крім того, у середу, 16 квітня, журнал Time оприлюднив список 100 найвпливовіших людей планети 2025 року. У категорії «Лідери» опинилися одразу кілька ключових політиків: президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також Кір Стармер, засновник SpaceX Ілон Маск та лідер Сирії Ахмед аль-Шараа.полі

☝️ Також було повідомлено, що США готові розглянути можливість визнання контролю росії над Кримом у межах «ширшої» мирної угоди. Вона, нібито, має на меті завершення війни в Україні.

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