Харківська область під російською атакою: серед постраждалих – діти

Харківська область в черговий раз опинилась під атакою російських загарбників. У Київському районі Харкова та Чугуївській громаді було зафіксовано “прильоти”, що спричинили поранення чотирьох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі в неділю, 10 листопада.

📢 «Зафіксовано попадання у Київському районі Харкова. Постраждали чотири особи. Внаслідок удару по Чугуївській громаді отримали поранення також 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик. Усі отримали медичну допомогу на місці», — зазначив Синєгубов.

Офіс генпрокурора уточнив, що у Чугуєві три ворожих БпЛА влучили в чотириповерховий житловий будинок, де після цього виникла пожежа. Унаслідок вибухів будівля та шість автомобілів отримали серйозні пошкодження, а ще три авто вигоріли вщент. Поранення зазнали 40-річна жінка та 36-річний чоловік.

Також російські окупанти здійснили обстріл із РСЗВ «Ураган» по Чугуєву. Постраждала 55-річна цивільна жінка.

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☝️ Нагадаємо, що російські агресори завдали удари по Харкову і 30 жовтня — під час атаки КАБами зруйновано під’їзд багатоповерхівки на Салтівці, що спричинило загибель підлітка та поранення ще декількох людей.

📌 9 листопада Харківська область зазнала чергового масованого обстрілу, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє були поранені. Внаслідок атаки російських загарбників зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та було зруйновано 15 гаражів. За попередніми даними, удар міг бути здійснений авіабомбою КАБ-1500.