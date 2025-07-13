Харків отримає понад $33 мільйони на енергетичну модернізацію

Світовий банк надає Харкову фінансування в розмірі понад 33 мільйони доларів США на потреби розвитку енергетичної інфраструктури міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у п’ятницю, 12 липня.

📢 «Це другий етап програми RePower, і ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні», – наголосив мер.

За словами Терехова, отримані кошти дозволять реалізувати важливий етап енергетичної модернізації Харкова. Зокрема, йдеться про розміщення додаткових сучасних когенераційних установок загальною потужністю 8,5 мегавата.

Встановлення генераторів планують у районах, які найбільше ризикують залишитися без енергопостачання.

Терехов пояснив:

📢 «Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам – навіть у повному блекауті».

У такий спосіб місто зможе підвищити енергонезалежність та забезпечити надійне резервне живлення у критичних умовах постійних обстрілів з боку рф.

Нагадаємо, Україна та Світовий банк нещодавно узгодили старт п’ятирічної програми PREPARE Ukraine вартістю 200 мільйонів доларів, яка передбачає підготовку проєктів з післявоєнного відновлення інфраструктури в різних регіонах.

👉 Також раніше, вранці 7 липня, росія здійснила масовану атаку дронами по Харкову, завдавши ударів по Шевченківському та Слобідському районах.