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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Керівникам ворожих «адміністрацій» на окупованій Луганщині повідомлено про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівникам ворожих «адміністрацій» на окупованій Луганщині повідомлено про підозру

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на чергових колаборантів Луганщини. Зловмисники співпрацюють з агресором та обіймають начальницькі крісла рашистських «адміністрацій» у Новоайдарі та Кремінній Луганської області. Про це в п’ятницю, 13 вересня, повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За інформацією слідства, одним із підозрюваних є колишній співробітник військкомату та депутат місцевої ради, який з 2022 року керує відділом земельних відносин у так званій «адміністрації Новоайдарського району лнр». У вересні 2023 року, під час псевдовиборів, організованих окупантами, цей зрадник очолював «територіальну виборчу комісію» та забезпечував необхідні для «єдиної росії» результати.

Інша фігурантка – його «колега», яка у віці 64 років обіймає посаду начальника відділу «культури, молоді та спорту» в тій самій «адміністрації». До 2014 року вона була директоркою Перевальського палацу культури ім. Паризької комуни та брала активну участь в організації фейкового референдуму. Саме тоді й почалася її кар’єра в окупаційних структурах.

Ще одним підозрюваним є колишній бойовик незаконних збройних формувань. Зловмисник наразі обіймає посаду начальника відділу внутрішньої політики «адміністрації лнр» у тимчасово окупованій Кремінній. Відомо, що з 2014 року цей мешканець Рубіжного брав участь у бойових діях проти України у складі збройного угруповання «імені платова». У 2022 році він повернувся до рідного міста разом із російськими загарбниками. Після того, як на чолі окупаційної влади став його подільник, колишній бойовик отримав «престижну» керівну посаду.

Цим поплічникам ворога та колаборантам Служба безпеки України оголосила підозри за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України за колабораційну діяльність. Два обвинувальні акти вже направлено до суду. Санкції статті передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Керівникам ворожих «адміністрацій» на окупованій Луганщині повідомлено про підозру

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що суд ухвалив заочний вирок мешканцю Щастинського району. Зрадник після початку російської окупації приєднався до так званого «Новоайдарського ровд мвд лнр».

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