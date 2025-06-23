Ізраїль завдав чергову серію авіаударів по Ірану

У ніч на 23 червня Військово-повітряні сили Ізраїлю провели масштабну операцію проти іранських військових об’єктів у західних провінціях Ірану. Зокрема, в Керманшаху та Хамедані, а також поблизу Тегерана. Про це повідомляє The Times of Israel, а також офіційний канал ЦАГАЛ (Армії оборони Ізраїлю) у Telegram.

За інформацією джерел, у ході цієї хвилі атак було задіяно понад 20 ізраїльських винищувачів, які скинули понад 30 боєприпасів по цілях, серед яких:

об’єкти зберігання й запуску ракет; військові супутники та радіолокаційні системи повітряної розвідки; система ППО типу «земля-повітря», розміщена в районі Тегерана.



📢 «Крім того, в районі Тегерана було завдано удару по ракетній установці класу ‘земля-повітря’», — зазначили ізраїльські військові у своїй офіційній заяві.

☝️ В ЦАГАЛ наголосили, що армія продовжує зусилля, спрямовані на послаблення військового потенціалу іранського режиму. А також на забезпечення повітряної переваги Ізраїлю в регіоні.

📢 «Мета операції — запобігти будь-яким можливим ударам по території Ізраїлю та знищити військові засоби, які можуть бути використані проти наших громадян», — підкреслили в ізраїльському командуванні.

Ці удари стали відповіддю на нещодавні загрози з боку Ірану, а також логічним продовженням дій США, які вночі 22 червня атакували три ядерні об’єкти на території Ірану — включно з об’єктом у Фордо. Згодом президент США Дональд Трамп виступив із відеозверненням, у якому підтвердив знищення іранської ядерної інфраструктури.

У відповідь на ескалацію, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про терміновий візит до москви. Очікується, що 25 червня він зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним для обговорення подальших кроків.