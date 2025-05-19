Понеділок, 19 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Ізраїль відновлює постачання гуманітарної допомоги в Газу

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль відновлює постачання гуманітарної допомоги в Газу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав «зелене світло» на поновлення постачання гуманітарної допомоги мешканцям Гази. Про це 18 травня повідомило видання The Times of Israel.

За даними джерела, ухвалення рішення відбулося під час засідання військово-політичного кабінету безпеки. В Офісі глави уряду підкреслили, що цей крок ініційовано «на підставі рекомендацій Армії оборони Ізраїлю та з огляду на оперативну необхідність продовження бойових дій проти ХАМАС».

📢 «Ізраїль дозволить ввезення базової кількості продуктів харчування для населення, щоб запобігти розвитку голодної кризи в секторі Газа, оскільки така криза поставить під загрозу продовження операції з перемоги над ХАМАС», — наголосив Нетаньягу.

Рішення ухвалене на тлі посиленого тиску з боку міжнародної спільноти. Країни-партнери закликали Ізраїль розблокувати доступ до гуманітарної допомоги, застерігаючи про ризик масштабної гуманітарної катастрофи.

❗ Раніше ізраїльська сторона блокувала допомогу, пояснюючи це загрозою розкрадання з боку бойовиків ХАМАС.

Доставку допомоги тимчасово координуватимуть міжнародні організації — зокрема, Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) та World Central Kitchen. Така схема діятиме до запуску нового механізму розподілу, який мають погодити за участю США та Ізраїлю до кінця травня.

🪖 Нагадаємо, військовий кабінет Ізраїлю також нещодавно затвердив план щодо розширення бойової операції в Газі. Нетаньягу наголосив, що дії армії триватимуть доти, доки не буде досягнуто стратегічних цілей операції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Дональд Трамп прокоментував хворобу Байдена

ПОЛІТИКА

Венс прокоментував особисту зустріч із Зеленським у Ватикані

ВАЖЛИВО

Масована атака дронами: росія запустила 112 БпЛА “Shahed”

ВІЙНА

росія посилює військову присутність на кордоні з Фінляндією – NYT

КОРДОН

130 боїв за добу: росіяни завдали 54 авіаудари та скинули 80 КАБ – Генштаб

ВІЙНА

Данія оголосила 26-й пакет військової допомоги Україні

ВАЖЛИВО

Артилерійський удар по залізничному вокзалу Херсона

ВІЙНА

Генштаб створив робочу групу після заяв командира з 47-ї бригади

ВІЙНА

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: обговорили мир

ВАЖЛИВО

Найбільше атак на Покровському напрямку: 25 спроби прорвати оборону ЗСУ

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип