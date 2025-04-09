Інтернет-агітатор виправдовував дії окупантів: СБУ провела обшуки

Служба безпеки України (СБУ) викрила прокремлівського інтернет-агітатора, який активно поширював антиукраїнський контент у соціальних мережах, зокрема в тих, що заборонені на території України. Як повідомляє СБУ, чоловік публічно підтримував збройну агресію російської федерації та намагався виправдати воєнні злочини армії країни-агресора.

Зловмисник, який є мешканцем Покровського району Донецької області, систематично публікував дописи із вихвалянням так званих «російських визволителів», вітав тимчасову окупацію нових українських територій та водночас дискредитував українських військовослужбовців, які захищають країну на східному фронті.

За даними слідства, прокремлівський інтернет-агітатор регулярно репостив матеріали з проросійських пабліків, супроводжуючи їх власними коментарями. Вони мали відверто ворожий і пропагандистський характер. Зокрема, він відкрито героїзував бойовиків ПВК «вагнер», радів зруйнуванню Авдіївки, а також позитивно висловлювався щодо ракетних ударів по мирних містах Донеччини.

Окрім цього, фігурант оприлюднював інформацію про місця влучань та масштаби руйнувань після обстрілів. Це потенційно могло допомагати ворогу в коригуванні вогню.

Під час обшуків у його помешканні оперативники СБУ вилучили мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Проведені експертизи підтвердили автентичність матеріалів та наявність ознак злочину.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників». Згідно з санкцією статті, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії та оперативні заходи проводилися співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що колаборант на Луганщині, якого ще у 2015 році російські окупанти поставили на керівну посаду великого підприємства військово-промислового комплексу, постане перед судом за сприяння ворогу.