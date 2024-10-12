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Єврокомісія відклала впровадження Системи в’їзду та виїзду

Денис Молотов
Денис Молотов
Єврокомісія відклала впровадження Системи в'їзду та виїзду

Європейська комісія вирішила відкласти впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES) — автоматизованого реєстру для мандрівників, який планували запустити 10 листопада. Цю інформацію підтвердила комісар із внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон після зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС, повідомляє “Euronews”.

📢 «Очевидно, що систему не буде запроваджено 10 листопада», — зазначила Йоханссон.

Вона пояснила, що три країни — Німеччина, Франція та Нідерланди — не встигли підготуватися до запуску EES. Крім того, Йоханссон висловила занепокоєння щодо стабільності системи та запропонувала впроваджувати її поступово, через низку етапів, «крок за кроком».

Метою Системи в’їзду та виїзду є модернізація процедур контролю на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Вона має замінити штампування паспортів на кордонах, створюючи цифровий запис для кожного мандрівника, який пов’язує проїзні документи з біометричними даними.

Ця система вимагатиме від громадян країн, що не входять до ЄС, проходити процедуру реєстрації, що включатиме відбитки пальців, сканування обличчя та надання інформації про мету їхнього перебування.

📌 Раніше, 19 вересня, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що вступ України до Європейського Союзу до кінця поточного десятиліття є реалістичною перспективою.

📌 Також було повідомлено, що польські митники під час перевірки пасажирів поїзда Київ – Перемишль виявили у громадянки України рекордну кількість незадекларованих готівкових коштів.

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