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ЄС профінансує «Радіо Свобода» на 5,5 мільйона євро

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС профінансує «Радіо Свобода» на 5,5 мільйона євро

Європейський Союз погодив фінансування «Радіо Свобода», виділивши з бюджету 5,5 мільйона євро на забезпечення мовлення медіа у країнах Кавказького регіону та Центральної Азії. Про це 20 травня повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час пресконференції.

📢 «Міністри домовилися виділити 5,5 млн євро для фінансування “Радіо Свобода”», — заявила Каллас.

За її словами, блок прагне гарантувати подальшу роботу незалежного мовника у сусідніх з ЄС країнах. Включно з Північним Кавказом та Центральною Азією.

Як зазначила Каллас, нинішнє фінансування має короткостроковий характер, і наразі країни-члени ЄС працюють над узгодженням механізму довгострокової підтримки.

Організація Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — це приватний незалежний міжнародний мовник. Він працює у сфері радіо, телебачення, Інтернету й мобільного зв’язку. Його щотижнева аудиторія становить близько 50 мільйонів осіб у 23 країнах, включаючи росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, а також республіки Центральної Азії та Кавказу.

ℹ️ До сьогоднішнього дня основне фінансування «Радіо Свобода» надходило з бюджету США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM). Відповідна агенція була підконтрольна Конгресу.

☝️Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп підписав указ про максимальне скорочення функцій кількох федеральних агентств, серед яких і USAGM. Це викликало занепокоєння щодо стабільності фінансування таких мовників, як «Радіо Свобода» та «Голос Америки».

У зв’язку з цим уряд Чехії запропонував Європейському Союзу взяти участь у збереженні діяльності американських мовників у регіонах, де їхнє незалежне мовлення має важливе значення для демократії та прав людини.

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