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ГУР знову вивів з ладу російські цифрові сервіси – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР знову вивів з ладу російські цифрові сервіси – ЗМІ

Кіберпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України у період з 10 по 12 червня здійснив низку масштабних атак на електронні системи податкової та митної служби російської федерації. Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерело в українській розвідці.

📢 «Унаслідок атаки був тимчасово паралізований внутрішній документообіг російських податкових та митних органів», — зазначають у повідомленні.

☝️ У Федеральній митній службі рф підтвердили DDoS-атаку, хоча офіційно обмежились формулюванням: «інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено».

🔻 Кібератаки також вивели з ладу або порушили роботу таких важливих дотичних до держструктур цифрових сервісів:

      • Контур — провідний російський розробник бізнес-сервісів для бухгалтерії;
      • Честный знак — національна система цифрового маркування товарів;
      • ГосКлюч — сервер електронного цифрового підпису.

📌 Крім цього, кіберфахівці ГУР знову вивели з ладу сайт і мобільний додаток російських залізниць (РЖД). 12 червня, в день росії, жителі Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей масово скаржилися на неможливість придбати квитки онлайн.

📌 У пресслужбі РЖД підтвердили проблеми із доступом до сайтів і додатків, пояснивши їх «масованою DDoS-атакою». Користувачам порадили купувати квитки виключно в касах вокзалів.

📌 У ГУР наголосили, що російські державні інституції, зокрема РЖД, митна та податкова служби, активно підтримують воєнну агресію проти України, а отже є законними цілями для кібервтручань.

📅 Нагадаємо, 8 червня українські хакери вже вивели з ладу сайт РЖД. А 12 червня, у день росії, здійснили атаку на одного з провідних інтернет-провайдерів Сибіру — Оріон Телеком, що також призвело до масштабних збоїв.

☝️ Також раніше стало відомо, що в окупованій частині Запорізької області підірвано військовий потяг російських загарбників. Інцидент стався вночі 31 травня неподалік населеного пункту Якимівка Мелітопольського району.

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