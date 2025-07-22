ГУР: москва інвестує в армію рекордні суми

російська федерація готується до масштабної війни та має намір інвестувати рекордні кошти у свій військово-промисловий комплекс (ВПК). Загальні витрати на переозброєння до 2036 року можуть сягнути близько 1,1 трлн доларів США. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) України Кирило Буданов. Про це інформує пресслужба ГУР у понеділок, 22 липня.

📈 Найбільша мілітаризаційна програма з часів СРСР

За словами Буданова, нинішня програма переозброєння є наймасштабнішою в історії росії після розпаду Радянського Союзу. Вона включає не лише оновлення техніки та озброєння, а й структурну трансформацію всієї військової системи країни.

📢 «Держава-агресор росія збирається витратити близько 1,1 трлн доларів на переозброєння до 2036 року. Це – наймасштабніша програма озброєння рф з часів розпаду Радянського Союзу. Держава-агресор проводить тотальну мобілізацію політичних, економічних та соціальних ресурсів. Ціль очевидна — підготовка до повномасштабної війни», — наголосив голова ГУР.

🛡️ Військова реформа рф: нові округи та дивізії

У рамках згаданої реформи вже створено два нових військових округи — московський та ленінградський. Також планується формування нових дивізій, з’єднань і військових частин на постійній основі.

Ці кроки, за оцінкою української розвідки, є частиною довгострокового плану кремля щодо перетворення росії на глобального силового гравця.

🌍 Геополітичні амбіції через війну і дестабілізацію

Окрім переозброєння, Москва активно нарощує вплив у регіонах нестабільності, насамперед — в Африці. Там вона використовує проксі-сили, зокрема:

приватну військову компанію «Вагнер»;

новостворений Африканський корпус.

росія також підтримує авторитарні режими і терористичні угруповання, які є інструментами її гібридної війни проти Заходу.

📢 «росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі-сили: ПВК Вагнер та Африканський корпус, а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу», – зазначив Буданов.

🧠 Гібридні атаки та інформаційна агресія

Буданов акцентував на посиленні інформаційного та кібервпливу рф за межами її кордонів. Через підконтрольні медіа, агентів впливу та соціальні платформи кремль намагається:

дестабілізувати демократії;

втручатися у виборчі процеси,

нав’язувати власну картину світу, де «великі» держави вирішують долю планети в кулуарах.

📢 «москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де “великі” держави, передусім – російська федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу», – заявив начальник ГУР.

🤝 Міжнародна співпраця: подяка українським дипломатам

Очільник ГУР подякував дипломатичному корпусу України за ефективну координацію дій, зокрема у проведенні складних операцій з евакуації громадян із зон бойових дій.

📢 «Спільна робота дипломатів та розвідників — це той невидимий фронт, який рятує життя й зміцнює міжнародну підтримку», — зазначив він.

📉 Дефіцит бюджету рф: ціна імперських амбіцій

На тлі заяв про трильйонне переозброєння, дефіцит російського бюджету лише за перше півріччя 2025 року склав 3,694 трлн рублів. Це приблизно 47 мільярдів доларів — у шість разів більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Такі цифри, на думку експертів, свідчать про небезпечну перевагу військових витрат над соціальною сферою на сучасній росії.