Французький «Ашан» вирішив продати свій бізнес на росії

Французький ритейлер «Ашан» ухвалив рішення про продаж своєї російської філії через неможливість продовжувати діяльність в умовах санкцій Європейського Союзу. Як повідомляє видання Le Figaro у четвер, 24 жовтня, компанія вже визначила двох потенційних покупців для свого бізнесу на росії, де працювала понад два десятиліття.

«Ашан» опинився в ситуації, коли подальше ведення бізнесу на росії стало неможливим. Компанія, на відміну від деяких інших європейських дистриб’юторів, суворо дотримується санкцій ЄС, накладених на державу-агресора.

Варто зазначити, що для компанії російський ринок був одним із ключових поряд із Китаєм.

Наразі основним завданням «Ашан» є отримання дозволу від російської влади на продаж активів. Головне для французів наразі – уникнути “націоналізації”, яка вже торкнулася таких міжнародних компаній, як Danone та Carlsberg.

Раніше стало відомо, що компанія “Ceetrus”, яка є частиною французької мережі гіпермаркетів “Ашан”, уклала угоду щодо продажу своїх активів у росії.

Варто нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну «Ашан» продовжував свою діяльність на російському ринку. У лютому 2023 року Національне агентство із запобігання корупції внесло французьку корпорацію «Auchan» до списку міжнародних спонсорів війни.

📌 Також у 2023 році ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося про постачання компанією «Auchan» товарів російським військовим на окуповані українські території. Крім того, за даними медіа, Франція розпочала розслідування стосовно російської «дочки» «Ашан» на росії.

☝️ Нагадаємо, зо з 2 вересня Райффайзенбанк (Raiffeisen Bank) припинив обслуговування вихідних валютних переказів для фізичних осіб у росії.