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ЕКОНОМІКА

Французький «Ашан» вирішив продати свій бізнес на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Французький «Ашан» вирішив продати свій бізнес на росії

Французький ритейлер «Ашан» ухвалив рішення про продаж своєї російської філії через неможливість продовжувати діяльність в умовах санкцій Європейського Союзу. Як повідомляє видання Le Figaro у четвер, 24 жовтня, компанія вже визначила двох потенційних покупців для свого бізнесу на росії, де працювала понад два десятиліття.

«Ашан» опинився в ситуації, коли подальше ведення бізнесу на росії стало неможливим. Компанія, на відміну від деяких інших європейських дистриб’юторів, суворо дотримується санкцій ЄС, накладених на державу-агресора.

Варто зазначити, що для компанії російський ринок був одним із ключових поряд із Китаєм.

Наразі основним завданням «Ашан» є отримання дозволу від російської влади на продаж активів. Головне для французів наразі – уникнути “націоналізації”, яка вже торкнулася таких міжнародних компаній, як Danone та Carlsberg.

Раніше стало відомо, що компанія “Ceetrus”, яка є частиною французької мережі гіпермаркетів “Ашан”, уклала угоду щодо продажу своїх активів у росії.

Варто нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну «Ашан» продовжував свою діяльність на російському ринку. У лютому 2023 року Національне агентство із запобігання корупції внесло французьку корпорацію «Auchan» до списку міжнародних спонсорів війни.

📌 Також у 2023 році ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося про постачання компанією «Auchan» товарів російським військовим на окуповані українські території. Крім того, за даними медіа, Франція розпочала розслідування стосовно російської «дочки» «Ашан» на росії.

☝️ Нагадаємо, зо з 2 вересня Райффайзенбанк (Raiffeisen Bank) припинив обслуговування вихідних валютних переказів для фізичних осіб у росії.

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