П’ятниця, 18 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

FPV-дрон рф влучив у машину рабина Херсона

Денис Молотов
Денис Молотов
FPV-дрон рф влучив у машину рабина Херсона

Увечері 17 липня російський безпілотник типу FPV здійснив атаку на автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. Про це повідомив головний рабин України хасидського руху ХаБаД Моше Реувен Асман у соцмережі Х (колишній Twitter).

Інцидент стався на в’їзді до міста. У момент удару в машині перебували сам рабин, його дружина та маленька донька. За словами Асмана, дрон влетів у авто на дуже великій швидкості, проте всі члени родини залишились неушкодженими.

📢 «Я щойно розмовляв з ним телефоном. На момент удару в машині були рабин, його дружина та маленька донька. Дрон влетів у машину на дуже великій швидкості! Слава G-d вони не постраждали! Це дуже велике диво!», — написав рабин Асман.

💥 Інші атаки в регіоні
  • У цей самий день ворожий дрон атакував також автомобіль швидкої допомоги, що рухався у напрямку передмістя Херсона — селища Зимівник. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, унаслідок атаки поранено двох медпрацівників.
  • Раніше також надходила інформація про подібний інцидент у Куп’янському районі, де російський FPV-дрон влучив в іншу швидку допомогу, в результаті чого постраждали двоє медиків.
  • У четвер, 18 липня, російські війська здійснили черговий обстріл Кам’янського району на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців.
- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Замовити квіти з доставкою до дому

СУСПІЛЬСТВО

Офіс Генерального прокурора забезпечуватиме належну взаємодію Спецтрибуналу з українською стороною – Кравченко

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 148 бойових зіткнень, ворог залучиа для ураження 1218 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Трамп розглядає надання потужної військової допомоги для України

ПОЛІТИКА

До двох третин боїв сьогодні на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Швеція приєднується до ініціативи Трампа з озброєння України

ВАЖЛИВО

Білоруський Мі-24 збив російський ударний дрон, що прямував в Україну

ПОДІЇ

У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці

ПОДІЇ

Понад 60 атак на Покровському напрямку зупинили українські оборонці: ворог завдавав повітряних ударів, намагаючись наступати

ПОДІЇ

Масована атака: росія випустила 136 дронів «Shahed»

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"