FPV-дрон рф влучив у машину рабина Херсона

Увечері 17 липня російський безпілотник типу FPV здійснив атаку на автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. Про це повідомив головний рабин України хасидського руху ХаБаД Моше Реувен Асман у соцмережі Х (колишній Twitter).

Інцидент стався на в’їзді до міста. У момент удару в машині перебували сам рабин, його дружина та маленька донька. За словами Асмана, дрон влетів у авто на дуже великій швидкості, проте всі члени родини залишились неушкодженими.

📢 «Я щойно розмовляв з ним телефоном. На момент удару в машині були рабин, його дружина та маленька донька. Дрон влетів у машину на дуже великій швидкості! Слава G-d вони не постраждали! Це дуже велике диво!», — написав рабин Асман.

Росіяни FPV-дроном атакували автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. На момент удару в машині, крім нього, були його дружина та маленька донька, вони не постраждали, розповів головний рабин України Моше Асман. pic.twitter.com/CVbdjFzKVy — ҐРУНТ (@grntmedia) July 17, 2025

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