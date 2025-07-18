FPV-дрон рф влучив у машину рабина Херсона

Увечері 17 липня російський безпілотник типу FPV здійснив атаку на автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. Про це повідомив головний рабин України хасидського руху ХаБаД Моше Реувен Асман у соцмережі Х (колишній Twitter).
Інцидент стався на в’їзді до міста. У момент удару в машині перебували сам рабин, його дружина та маленька донька. За словами Асмана, дрон влетів у авто на дуже великій швидкості, проте всі члени родини залишились неушкодженими.
📢 «Я щойно розмовляв з ним телефоном. На момент удару в машині були рабин, його дружина та маленька донька. Дрон влетів у машину на дуже великій швидкості! Слава G-d вони не постраждали! Це дуже велике диво!», — написав рабин Асман.
Росіяни FPV-дроном атакували автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа.
На момент удару в машині, крім нього, були його дружина та маленька донька, вони не постраждали, розповів головний рабин України Моше Асман. pic.twitter.com/CVbdjFzKVy
— ҐРУНТ (@grntmedia) July 17, 2025
💥 Інші атаки в регіоні
- У цей самий день ворожий дрон атакував також автомобіль швидкої допомоги, що рухався у напрямку передмістя Херсона — селища Зимівник. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, унаслідок атаки поранено двох медпрацівників.
- Раніше також надходила інформація про подібний інцидент у Куп’янському районі, де російський FPV-дрон влучив в іншу швидку допомогу, в результаті чого постраждали двоє медиків.
- У четвер, 18 липня, російські війська здійснили черговий обстріл Кам’янського району на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців.