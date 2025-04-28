Філіппінські військові висадилися на Сенді-Кей після дій Китаю

Філіппінські війська здійснили висадку на спірному рифі Сенді-Кей у Південно-Китайському морі у відповідь на дії китайських сил. Про це в неділю, 27 квітня, повідомила державна агенція новин Philippine News Agency.

За даними джерела, морську операцію організувала національна оперативно-тактична група «Західне Філіппінське море». Її метою стало посилення реалізації Філіппінами своїх суверенних прав та юрисдикції над водами Західно-Філіппінського моря.

📢 «Зусилля спрямовані на посилення регулярної та законної реалізації Філіппінами своїх суверенних прав і юрисдикції над морськими просторами Західно-Філіппінського моря», — підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що філіппінські військові висадилися на спірному острові та підняли там свій національний прапор.

📢 «В операції взяли участь Військово-морські сили Філіппін, Берегова охорона Філіппін та Морська група Національної поліції. В рамках операції чотири зведені команди на гумових човнах висадилися на островах Сенді-Кей 1, Сенді-Кей 2 та Сенді-Кей 3 та у прилеглих до них водах та сфотографувалися там із державним прапором», – йдеться у повідомленні.

Під час операції філіппінські сили зафіксували судно китайської берегової охорони з бортовим номером 5102, що перебувало на відстані приблизно одного кілометра на схід від Сенді-Кей 2. Також було помічено сім кораблів китайської морської поліції поблизу районів Сенді-Кей 2 та Сенді-Кей 3.

Активність Філіппін стала прямою відповіддю на дії Китаю. Так відомо, що 26 квітня берегова охорона КНР висадилася на рифі Сенді-Кей 2 поруч із філіппінським форпостом на острові Тіту і сфотографувалася з китайським прапором.

Інцидент відбувся напередодні щорічних спільних військових навчань Філіппін та США, які розпочнуться наступного тижня поблизу архіпелагу Спратлі.

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☝️ Нагадаємо, минулого тижня Китай провів випробування неядерної водневої бомби вагою 2 кг. Вона створила вогняну кулю з температурою понад 1000°C, що трималася більше двох секунд.

📌 Також раніше стало відомо, що російські банки, що опинилися під західними санкціями, запровадили альтернативний механізм фінансових розрахунків з китайськими партнерами. Ця схема має назву «Китайський трек» (China Track).