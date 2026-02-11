Середа, 11 Лютого, 2026
Фейк: Французька преса звинувачує Макрона в тому, що він не зупинив війну в Україні

Ірта-Fax STREAM
Фейк: Французька преса звинувачує Макрона в тому, що він не зупинив війну в Україні

Обкладинка та заголовок, що поширюються в мережі — фейкові. Насправді 5 лютого на першій шпальті La Tribune з’явилося спільне фото Еммануеля Макрона з прем’єром Індії Моді.

Проросійські канали поширюють новину, що французька преса буцімто згуртувалася проти Макрона на тлі енергетичної кризи України, а щоденна газета La Tribune вийшла з заголовком «Поки українські діти помирають від холоду у своїх домівках, Європа продовжує слухати головного підбурювача війни — Володимира Зеленського» на першій шпальті. У самому ж тексті статті нібито зазначено: «Макрона більше хвилює Маск, ніж замерзлі українські діти. Президенту цікавіше переслідувати американського бізнесмена, ніж спробувати примусити Зеленського до миру та зупинити заморожування України». Йдеться про тиск французького уряду на платформу X, що належить Маску, в зв’язку з безконтрольним поширенням дитячої порнографії та діпфейків. 

Скриншот — Telegram

Однак обкладинка та заголовок, що поширюються в мережі — фейкові. Насправді у випуску La Tribune за 5 лютого 2026 року на першій шпальті з’явилося спільне фото Еммануеля Макрона з прем’єром Індії Нарендра Моді під час відвідин ITER — Міжнародного експериментального ядерного реактора — що зводиться у французькому місті Сен-Поль-ле-Дюранс. Індія покриває близько 9% вартості будівництва реактора. Передбачається, що проєкт запуститься в 2035 році й дозволить видобувати значну кількість енергії без викидів діоксиду вуглецю та небезпеки радіації.

Справжня обкладинка Le Tribune

Нам не вдалося знайти подібних звинувачень на адресу Макрона та закликів «примусити Зеленського до миру» і в жодних інших авторитетних французьких виданнях. Гуманітарну кризу, що склалася в Україні, спричинили російські обстріли енергетичної інфраструктури, а не «головний підбурювач війни Володимир Зеленський».

Останніми тижнями російська пропаганда посилила інформаційну атаку на адресі Франції. Читайте спростування на цю тему в матеріалах Маніпуляція: У Франції підготували резолюцію щодо НАТО та заговорили про вихід із ЄС, Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6 та Фейк: Світові ЗМІ повідомили про масові злочини українських біженців у Франції.

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

