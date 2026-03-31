ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Кая Каллас і міністри ЄС прибули до Києва на річницю трагедії в Бучі

Денис Молотов
Кая Каллас і міністри ЄС прибули до Києва на річницю трагедії в Бучі
Фото: європейська делегація прибула до Києва / МЗС України / 31.03.2026

До Києва 31 березня прибула делегація Європейського Союзу на чолі з високою представницею з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, делегація прибула до української столиці з нагоди річниці трагедії в Бучі, яка сталася на початку повномасштабного вторгнення росії. У цей день у Києві також заплановано міністерське засідання ЄС та заходи пам’яті жертв подій у Бучі.

📢 «Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України», — написав Сибіга.

Міністр наголосив, що в ці дні також минає чотири роки від початку звільнення Київської області та інших територій, окупованих росією.

📢 «Всеохопна відповідальність за російські злочини є життєво важливою для відновлення справедливості в Європі. І сьогодні ми будемо просувати вперед зусилля на треку справедливості», — зазначив він.

🤝 Учасники зустрічі

Делегацію також зустрічала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Серед учасників візиту — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

⚖️ Нагадаємо
  • Раніше Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти осіб, причетних до злочинів проти цивільного населення в Бучі під час російської окупації у 2022 році.
  • Окремо Франція також ввела санкції проти дев’яти громадян росії, яких підозрюють у причетності до вбивств цивільних у Бучі.
  • Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України.
ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип