Кая Каллас і міністри ЄС прибули до Києва на річницю трагедії в Бучі

До Києва 31 березня прибула делегація Європейського Союзу на чолі з високою представницею з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, делегація прибула до української столиці з нагоди річниці трагедії в Бучі, яка сталася на початку повномасштабного вторгнення росії. У цей день у Києві також заплановано міністерське засідання ЄС та заходи пам’яті жертв подій у Бучі.

📢 «Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України», — написав Сибіга.

Міністр наголосив, що в ці дні також минає чотири роки від початку звільнення Київської області та інших територій, окупованих росією.

📢 «Всеохопна відповідальність за російські злочини є життєво важливою для відновлення справедливості в Європі. І сьогодні ми будемо просувати вперед зусилля на треку справедливості», — зазначив він.

🤝 Учасники зустрічі

Делегацію також зустрічала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Серед учасників візиту — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers! Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core. Such a strong European presence on… pic.twitter.com/khlTcMXcTB — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026

