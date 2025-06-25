ФБР відновлює пріоритет боротьби з тероризмом

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США переорієнтовує свої ресурси з метою посилення боротьби з тероризмом. За даними американського телеканалу CBS News, який посилається на інформовані джерела, бюро надсилає директиви про перегрупування внутрішніх підрозділів. Зміни відбудуться через зростання загроз, пов’язаних з Іраном.

Як зазначає медіа, останнім часом Сполучені Штати здійснили удари по трьох іранських ядерних об’єктах. На що Тегеран відповів атакою по американській авіабазі в Катарі. На цьому тлі всі польові директори ФБР отримали службові записки, у яких вказано сконцентрувати зусилля на боротьбі з тероризмом, особливо всередині країни.

📌 У внутрішньому звіті, бюро вже раніше попереджало про необхідність активнішої протидії іранським загрозам. Пріоритет на найближчі місяці — надання максимального тиску на Ісламську Республіку Іран і пов’язані з нею терористичні мережі.

Рішення ФБР викликане також зростаючим невдоволенням серед співробітників, які скаржилися, що їх відсторонюють від основних контртерористичних завдань на користь імміграційного контролю. Тепер увагу знову повертають до безпеки всередині США та моніторингу потенційних зовнішніх загроз.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, яке має настати протягом 12 годин.

👉 ЗМІ також повідомляли, що Іран передав згоду на припинення вогню у розмові з прем’єр-міністром Катару, який виступав посередником між Вашингтоном і Тегераном.

📌 Президент США Дональд Трамп різко розкритикував телеканал CNN та газету New York Times за публікації. Видання, за його словами, знецінюють американські військові удари по ядерних об’єктах Ірану.