П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

Військова співпраця між росією та Північною Кореєю, що включає постачання боєприпасів для обстрілів України, стрімко набирає обертів. Зокрема, кремль, ймовірно, долучився до розробки й будівництва двох новітніх есмінців КНДР. Про це йдеться у відеорепортажі The Wall Street Journal.

У травні один із кораблів — есмінець класу Choe Hyonперекинувся прямо під час церемонії спуску на воду, яку особисто відвідав диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. Підняти корабель вдалося лише на початку червня. Перший есмінець було спущено у квітні, начебто, успішно.

WSJ підкреслює, що обидва кораблі позиціонуються як найсучасніші в арсеналі Пхеньяна. Вони озброєні ракетами та мають широкий функціонал. Проте, побудова таких суден менш ніж за рік без зовнішньої технічної підтримки – виглядає малоймовірною.

📌 Експерт з морських систем Майк Планкетт з аналітичної компанії Janes звертає увагу на зовнішню схожість есмінців КНДР з російськими кораблями проєкту 11356 — зокрема, типову форму корми та носової частини.

📢 «Вилиця (лінія перетину борту з корпусом) “квітневого” есмінця повністю збігається з російським кораблем», — пояснив Планкетт.

☝️ Крім того на одному з кораблів вперше зафіксовано встановлення російського зенітного комплексу «Панцир-М». Це — перший випадок його інтеграції на неросійський бойовий корабель.

За оцінками експертів, участь рф простежується і в технічному розширенні корпусу для розміщення більшої кількості озброєння. Але навіть попри пуски ракет, есмінці не мають ознак наявності двигунів. Вентиляційні отвори закриті металевими пластинами, що унеможливлює охолодження машинного відділення.

💢 Сумніви у боєздатності нових кораблів 

🚢 На оприлюднених відео есмінці рухаються лише за допомогою буксирів. Крім того, корпус «квітневого» корабля помітно піднятий над водою, хоча він ще не навантажений боєприпасами. Це викликає сумніви у його повній бойовій готовності.

📌 У 2023 році Кім Чен Ин відвідав базу ВМФ рф у Владивостоці. Уже за 1,5 року Пхеньян звітує про завершення двох есмінців, які, за його твердженням, будувалися 400 днів. Для порівняння: у Китаї на це потрібно 18 місяців, у США — до 2 років, у рф — до 11 років.

☝️ Нагадаємо, днями Північна Корея з другої спроби успішно спустила на воду ракетний есмінець, хоча його технічний стан залишається незрозумілим. Також повідомлялося, що Кім наказав прискорити розробку бойових кораблів і інспектував будівництво першого атомного підводного човна країни.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

ВІЙНА

Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

ВАЖЛИВО

В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

ПОЛІТИКА

КНДР готується до нового перекидання військ у рф

ПОДІЇ

Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

ПОДІЇ

Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

ВАЖЛИВО

Чи ще популярний в будівництві профнастил?

СУСПІЛЬСТВО

Судитимуть «прокурорку Свердловська» за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

79 бойових зіткнень на фронті: на яких напрямках ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

У Києві судитимуть посадовця за розтрату 2,2 млн грн бюджетних коштів

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"