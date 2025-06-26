Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

Військова співпраця між росією та Північною Кореєю, що включає постачання боєприпасів для обстрілів України, стрімко набирає обертів. Зокрема, кремль, ймовірно, долучився до розробки й будівництва двох новітніх есмінців КНДР. Про це йдеться у відеорепортажі The Wall Street Journal.

У травні один із кораблів — есмінець класу Choe Hyon — перекинувся прямо під час церемонії спуску на воду, яку особисто відвідав диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. Підняти корабель вдалося лише на початку червня. Перший есмінець було спущено у квітні, начебто, успішно.

WSJ підкреслює, що обидва кораблі позиціонуються як найсучасніші в арсеналі Пхеньяна. Вони озброєні ракетами та мають широкий функціонал. Проте, побудова таких суден менш ніж за рік без зовнішньої технічної підтримки – виглядає малоймовірною.

📌 Експерт з морських систем Майк Планкетт з аналітичної компанії Janes звертає увагу на зовнішню схожість есмінців КНДР з російськими кораблями проєкту 11356 — зокрема, типову форму корми та носової частини.

📢 «Вилиця (лінія перетину борту з корпусом) “квітневого” есмінця повністю збігається з російським кораблем», — пояснив Планкетт.

☝️ Крім того на одному з кораблів вперше зафіксовано встановлення російського зенітного комплексу «Панцир-М». Це — перший випадок його інтеграції на неросійський бойовий корабель.

За оцінками експертів, участь рф простежується і в технічному розширенні корпусу для розміщення більшої кількості озброєння. Але навіть попри пуски ракет, есмінці не мають ознак наявності двигунів. Вентиляційні отвори закриті металевими пластинами, що унеможливлює охолодження машинного відділення.

💢 Сумніви у боєздатності нових кораблів

🚢 На оприлюднених відео есмінці рухаються лише за допомогою буксирів. Крім того, корпус «квітневого» корабля помітно піднятий над водою, хоча він ще не навантажений боєприпасами. Це викликає сумніви у його повній бойовій готовності.

📌 У 2023 році Кім Чен Ин відвідав базу ВМФ рф у Владивостоці. Уже за 1,5 року Пхеньян звітує про завершення двох есмінців, які, за його твердженням, будувалися 400 днів. Для порівняння: у Китаї на це потрібно 18 місяців, у США — до 2 років, у рф — до 11 років.

☝️ Нагадаємо, днями Північна Корея з другої спроби успішно спустила на воду ракетний есмінець, хоча його технічний стан залишається незрозумілим. Також повідомлялося, що Кім наказав прискорити розробку бойових кораблів і інспектував будівництво першого атомного підводного човна країни.