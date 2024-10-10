Диктатор на росії володимир путін прибрав з посади посла росії в Сполучених Штатах Америки Анатолія Антонова, який виконував ці обов’язки з 2017 року. Про це повідомляють російські ЗМІ у четвер, 10 жовтня.

Згідно з опублікованим указом, Антонова звільнили не лише з посади посла в США, але й від обов’язків постійного спостерігача рф при Організації американських держав у Вашингтоні. Відомо, що дипломат уже повернувся на росії, а нову кандидатуру на цю посаду ще не затверджено.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков зазначив, що зараз триває робота над призначенням нового посла росії у США.

📢 «У нас посол працює досить тривалий проміжок часу. Він працював у справді важких умовах, коли відносини (росії та США – ред.) практично були близько нуля. Працював, не маючи постійних контактів із представниками американської адміністрації. Робота була складна. Він успішно виконав свою місію», – сказав Ушаков.

Речник кремля дмитро пєсков наголосив, що повернення Антонова на росії «не є сигналом про зниження рівня дипломатичного представництва рф у США».

Антонов, якому наразі 69 років, працював у складний період загострення російсько-американських відносин. Нагадаємо, що у 2017 році США закрили консульство росії в Сан-Франциско, а у 2018-му – у Сіетлі.

Обмеження на роботу російської дипмісії були запроваджені, зокрема й через підозри у втручанні рф у вибори президента США 2016 року на боці республіканця Дональда Трампа.

Додамо, що Анатолій Антонов потрапив під міжнародні санкції через його підтримку російської агресії проти України. Його повернення до москви було анонсовано ще 5 жовтня.

👉 Також нагадаємо, що на росії заблокували роботу та доступ до популярного месенджера Discord. Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, оприлюдненого у вівторок, 8 жовтня.