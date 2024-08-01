Другий український корвет був спущений на воду

Другий український корвет класу Ada, названий на честь Гетьмана Івана Виговського (F-212), був спущений на воду на корабельні турецької компанії STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş). Про це повідомляє видання Clash Report у соцмережі X у четвер, 1 серпня.

На церемонії були присутні: міністр оборони України Рустем Умеров, командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, народний депутат та Герой України Мустафа Джемілєв, перша леді України Олена Зеленська та інші високопосадовці.

Корвет має довжину 100 метрів, ширину 14,40 метрів, осадку 3,90 метрів. Повна водотоннажність – 2340 тонн, а можлива максимальна швидкість складає 30 вузлів.

Він оснащений найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським та ракетним озброєнням, зокрема протикорабельними ракетами Гарпун. На судні також є ангар для вертольота.

Перший український корвет цього класу, названий на честь Івана Мазепи, вже готовий й проходить випробування в Чорному морі. Він стане флагманом Військово-морських сил України.

Іван Виговський (1608-1664) був видатним українським військовим та державним діячем, який обіймав посаду гетьмана Війська Запорозького з 1657 по 1659 роки. Він став наступником Богдана Хмельницького і намагався змінити зовнішньополітичний курс Гетьманщини в бік Речі Посполитої.

Виговський відомий в українській історіографії як прихильник перетворення Речі Посполитої на триєдину державу (Королівство Польське, Велике князівство Литовське, Велике князівство Руське), проєкт якої був описаний у Гадяцькому договорі (1658). Він також здобув перемогу над московитською армією у битві під Конотопом.

👉 Нагадаємо, в кінці травня корвет «Гетьман Іван Мазепа» був помічений на виході з суднобудівної корабельні компанії RMK Marine. Відбувалось проведення перших ходових випробувань.

📌 Раніше було повідомлено, що стався справжній ажіотаж на нові легкові автомобілі в салонах після податкових ініціатив Уряду.