Допомога для ВПО: де отримати у Києві

Якщо Ви щойно приїхали до столиці та шукаєте підтримку, важливо знати, куди звернутися за допомогою. У Києві діє безліч організацій, готових допомогти переселенцям з усієї України. Незалежно від того, чи вам потрібна юридична консультація, тимчасове житло або просто порада щодо адаптації в новому місті.

Команда журналістів «Ірта-fax», яка теж складається з людей, що є ВПО «зі стажем» й досвідом переміщення 2014 та 2022 років зібрала для Вас добірку місць, організацій та контактів, де можна отримати допомогу, особливо, якщо Ви, на жаль, стали переселенцем вперше, приїхали до столиці й не знаєте що робити та куди звернутися. Ці гарячі лінії та центри підтримки готові стати вашими надійними супутниками на цьому новому етапі життя.

Луганські хаби

На сьогодні у Києві знаходяться щонайменше шість хабів мережі «Луганщина моя» за адресами:

Бульвар Лесі Українки, 26-А, неподалік станції метро Печерська (зелена гілка);

Бульвар Марії Примаченко, 8, неподалік станції метро Звіринецька (зелена гілка);

Вулиця Олекси Тихого, 22, неподалік станції метро Політехнічний інститут (червона гілка);

Вулиця Рене Декарта, 14, між станціями метро Святошин та Берестейська (червона гілка);

Вулиця Миколи Ушакова, 8-А, найближча станція метро Житомирська (червона гілка);

Вулиця Здолбунівська, 3-А, найближча станція метро Осокорки (зелена гілка).

Вартість 1 поїздки у метро на сьогодні складає 8 грн без знижки, за наявності поповнення карти метро на 50 поїздок – 6,50 грн за 1 валідацію на турнікеті.

Яку допомогу тут можна отримати?

Мережа гуманітарних хабів «Луганщина моя» надає широкий спектр допомоги для людей, які стали вимушеними переселенцями: інформування та консультування щодо нарахування та виплати державних соціальних допомог та компенсацій, наявного безплатного житла для внутрішньо переміщених осіб, компенсації за зруйноване та пошкоджене майно, забезпечення ветеранів війни житлом та компенсацією за житло, оздоровлення та відпочинку дітей, надаються базові соціальні послуги, допомога в оформленні документів, юридичні, психологічні й медичні консультації, проводять тренінги та навчання й навіть є послуга з надання літератури на кшталт бібліотеки (докладніше про це тут).

За інформацією Департаменту масових комунікацій Луганської ОВА на сьогодні в Україні працюють 36 гуманітарних хабів, які розташовані у 20 областях країни.

Мапа гуманітарних хабів для жителів Луганщини.

Благодійний фонд «Право на захист»

Організація, яка називає своєю місією допомогу людям, які опинились у ситуаціях конфліктів, катастроф, вимушеного переселення та міграції. Спеціалізується на юридичній, психологічній та гуманітарній допомозі й допомагає ВПО, особам без громадянства й біженцям.

У столиці України їх офіс розташовано за адресою: вул. Григорія Сковороди, 21/16, вхід В, найближчі станції метро Поштова площа та Контрактова площа (синя гілка).

Телефон: (044) 337 17 62.

Графік роботи: Пн-пт 09:00–18:00.

Зазначається також, що отримати інформацію щодо багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН, можна у їх телеграм каналі тут.

Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги

Організація, яка надає юридичні консультації. У місті Київ їх адреса вул. Платона Майбороди, 23, найближча станція метро Вокзальна (червона гілка).

Простір для жінок та дівчат ВІЛЬНА

Простір “Вільна” пропонує широкий спектр послуг, включаючи групові та індивідуальні сесії з психологом, консультації соціальних працівників, а також лекції та тренінги від досвідчених лікарів. Крім цього, відвідувачі можуть брати участь у різноманітних майстер-класах, настільних іграх, отримувати цікаву інформацію та відкривати для себе нові можливості кар’єрного зростання. Фізичні активності також не залишаються поза увагою.

Всі ці заходи проводяться професійними тренерами та майстринями і є безплатними, за умови попередньої реєстрації.

Адреса у Києві: вул. Іллєнка, 20, найближча станція метро Лук’янівська (зелена гілка).

Культурний хаб «Донеччина»

Цей громадський простір у Києві функціонує з листопада минулого року. Щотижня тут організовуються творчі та розважальні заходи, що збирають разом дітей і дорослих з Донеччини та інших областей України. Окрім розважальної програми, тут проводять арттерапію, зустрічі з психологом, концерти, виставки тощо. Розклад організатори публікують щосереди у Телеграм або Інстаграм.

Адреса у Києві: ТРЦ DREAM, ПР. Оболонський, 21-Б, найближча станція метро Мінська (синя гілка).

Номери телефонів, які можуть знадобитись

Окрім цього, нагадаємо про номери контактних центрів, куди люди, які вимушено стали ВПО можуть звернутися по допомогу: