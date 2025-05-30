Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці

Уже в 17 областях держава розгорнула мережу мобільних аптек, які доставляють ліки у віддалені села, прифронтові громади, туди, де взагалі немає аптечних пунктів. У такий спосіб медикаменти отримують понад 70 тис. людей у 1000 населених пунктів.

Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Доставляти ліки мобільними аптеками, як говорять у партії “Слуга Народу”, розпочали ще минулого року. Асортимент препаратів широкий: рецептурні, безрецептурні, ті, що можна купити за програмою “Доступні ліки” з маленькою доплатою або взагалі отримати безплатно.

Автівки мобільних аптек рухаються спеціальними маршрутами, про які можна дізнатися у свого сімейного лікаря або в місцевої влади.

“Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи в прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров’я. Саме тому, попри всі виклики воєнного часу, медицина є пріоритетом для Президента України Володимира Зеленського, уряду, парламенту й владної партії “Слуга Народу”. І це втілюється не на словах, а на цілком конкретних рішеннях, як-от зменшення вартості ліків або ж уже запроваджена доставка медикаментів у віддалені куточки України, де або взагалі немає аптек, або є лише невеликий асортимент препаратів”, – зазначає Олена Шуляк.

Зниження вартості ліків, нагадаємо, розпочалося навесні цього року. В середньому медикаменти здешевшали в межах 17%, а діапазон знижок загалом коливається від 10 до 60%, залежно від препаратів. Це стало можливим, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, завдяки офіційним домовленостям Президента Зеленського з виробниками ліків та обмеженням максимальної націнки на ліки.

Як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, цього року відбулося найбільше розширення програми “Доступні ліки”. Держава виділила для цього рекордний бюджет – 6,6 млрд грн. Додані 50 нових препаратів, і завдяки цьому додатково 500 тис. українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.