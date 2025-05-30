П’ятниця, 30 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Фото голови партії Слуга Народу Олени Шуляк
Олена Шуляк

Уже в 17 областях держава розгорнула мережу мобільних аптек, які доставляють ліки у віддалені села, прифронтові громади, туди, де взагалі немає аптечних пунктів. У такий спосіб медикаменти отримують понад 70 тис. людей у 1000 населених пунктів.

Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Доставляти ліки мобільними аптеками, як говорять у партії “Слуга Народу”, розпочали ще минулого року. Асортимент препаратів широкий: рецептурні, безрецептурні, ті, що можна купити за програмою “Доступні ліки” з маленькою доплатою або взагалі отримати безплатно.

Автівки мобільних аптек рухаються спеціальними маршрутами, про які можна дізнатися у свого сімейного лікаря або в місцевої влади.

“Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи в прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров’я. Саме тому, попри всі виклики воєнного часу, медицина є пріоритетом для Президента України Володимира Зеленського, уряду, парламенту й владної партії “Слуга Народу”. І це втілюється не на словах, а на цілком конкретних рішеннях, як-от зменшення вартості ліків або ж уже запроваджена доставка медикаментів у віддалені куточки України, де або взагалі немає аптек, або є лише невеликий асортимент препаратів”, – зазначає Олена Шуляк.

Зниження вартості ліків, нагадаємо, розпочалося навесні цього року. В середньому медикаменти здешевшали в межах 17%, а діапазон знижок загалом коливається від 10 до 60%, залежно від препаратів. Це стало можливим, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, завдяки офіційним домовленостям  Президента Зеленського з виробниками ліків та обмеженням максимальної націнки на ліки.

Як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, цього року відбулося найбільше розширення програми “Доступні ліки”. Держава виділила для цього рекордний бюджет – 6,6 млрд грн. Додані 50 нових препаратів, і завдяки цьому додатково 500 тис. українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

США можуть вийти з мирних ініціатив щодо України

ВАЖЛИВО

ХАМАС заявив, що відхилить новий план США щодо припинення вогню в Газі – ВВС

ПОДІЇ

Сутичка між місцевими і ТЦК у Кам’янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

ПОДІЇ

У Кам’янці-Подільському люди виступили проти ТЦК

ВАЖЛИВО

Апеляційний суд США відновив мита Трампа

ВАЖЛИВО

росія знову обстріляла Херсон: загинув місцевий житель, ще 11 людей поранені

ВІЙНА

Захід все ще допомагає росії фінансувати війну проти України – дослідження ВВС

ПОДІЇ

На фронті відбулось 119 бойових зіткнень: ворог застосував 1113 дронів та здійснив 4236 обстрілів

ПОДІЇ

Україна скликає засідання Ради Безпеки ООН через масовані атаки рф

ВАЖЛИВО

Китай на користь рф зменшив експорт дронів Mavic до України та ЄС

ТЕХНОЛОГІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип