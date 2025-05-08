У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із промовою, записаною в центрі Києва. У своєму відеозверненні, оприлюдненому 8 травня, глава держави порівняв події 80-річної давнини з війною, яку росія розв’язала проти України.

📢 «Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби “ніколи знову”. На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську», — сказав президент.

☝️ Зеленський наголосив, що різниця між Україною та росією проявляється особливо виразно щороку 9 травня.

📢 «Різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу… Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя», — зазначив він.

За словами глави держави, російське святкування — це «парад цинізму та жовчі». Натомість Україна пам’ятає, що в боротьбі з нацизмом загинули понад 8 мільйонів українців, і це був спільний подвиг багатьох народів.

📢 «Вісімдесят років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться. З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Вічна пам’ять усім, хто боровся зі злом, і слава всім, хто захищає сьогодні життя!» — сказав Зеленський.

📌 Тим часом росія планує прийняти 29 іноземних лідерів, які мають прибути на парад 9 травня в москву. У відповідь МЗС України назвало неприйнятною участь іноземних військових у параді на Красній площі. Це вказує на особливий цинізм такого жесту в умовах повномасштабної військової агресії рф проти України.

👉 Нагадаємо, що президент Дональд Трамп заявив про намір офіційно відзначати 8 травня як День перемоги США у Другій світовій війні. Також вказано, що 11 листопада пропонується відзначати, як День перемоги у Першій світовій війні.