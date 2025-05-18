Данія оголосила 26-й пакет військової допомоги Україні

Данія повідомила про формування 26-го пакета військової допомоги Україні на загальну суму понад 4,2 мільярда данських крон (понад €560 млн). Його планують реалізовувати у період 2025–2028 років. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони країни у неділю, 18 травня.

До пакета увійдуть артилерійські системи, боєприпаси у межах чеської ініціативи, обладнання для Повітряних сил ЗСУ, а також розширення програм навчання українських військових.

📢 Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен наголосив: «Потреба України у підтримці, на жаль, не зменшується. Ми й надалі будемо поруч – як на полі бою, так і в переговорах».

Пакет допомоги фінансуватиметься через Український фонд Данії, частково — за підтримки Європейського фонду миру.

💥 Важливо, що частина фінансування буде спрямована на постачання артилерійських снарядів через спільну ініціативу Данії, Чехії та Нідерландів, яка покликана забезпечити безперебійне постачання боєприпасів ЗСУ на роки вперед.

📢 Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен додав: «Посилення обороноздатності України залишається пріоритетом — навіть після можливої мирної угоди».

☝️ Нагадаємо, минулого року Данія інвестувала близько $630 млн у виробництво українського озброєння у співпраці з іншими партнерами. Також раніше повідомлялось, що під час саміту НАТО, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що всі засоби протиповітряної оборони, які має Данія, будуть передані Україні для захисту від російських ракетних атак.

Заплановані постачання повинні бути профінансовані коштом данського уряду і заморожених російських активів, які Данія конвертує в кошти від імені ЄС.