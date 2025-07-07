Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі у змові з російським бізнесом

Судовий спір Бреда Пітта і Анджеліни Джолі щодо прав власності на французьку виноробню Château Miraval знову став актуальним. Як повідомляє The Sun з посиланням на нові документи, команда Пітта подала чергове клопотання. Юристи вимагають допиту компанії Nouvel LLC, яку актор пов’язує з Джолі.

У зверненні до суду сторона Пітта стверджує, що Nouvel LLC є, по суті, «альтер-его» Джолі, використаним для обходу умов угоди, що діяла між колишнім подружжям щодо Miraval.

📁 Згідно з матеріалами, у березні 2021 року адвокат компанії Stoli Group, яка належить російському бізнесмену Юрію Шефлеру, почав вести переговори з представниками Джолі щодо придбання її частки у виноробні. При цьому, за словами Пітта, він вважав, що безпосередньо обговорює угоду з ексдружиною.

☝️ Актор звинувачує Джолі в тому, що вона таємно домовлялася зі Stoli. Тоді, як його юристи вели паралельні перемовини з нею. Ба більше — команда Пітта стверджує, що юристи Джолі надавали Stoli юридичні поради, як оминути його право першої відмови.

📢 «Сторони вже погодили орієнтовну вартість у 65 мільйонів доларів, але Джолі не повідомила про це Пітта», — йдеться в документах. У свою чергу, приватний суддя, що опікується цією справою, визнав акторку «ненадійною стороною» у межах процесу.

Нагадаємо, що багаторічне розлучення зіркової пари завершилося лише нещодавно — після восьми років судових розглядів.

👉 Також стало відомо, що американський телеканал HBO оголосив акторський склад головних персонажів нового серіалу «Гаррі Поттер», що стане повноформатною телеадаптацією однойменної книжкової серії Джоан Роулінґ.