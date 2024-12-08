Неділя, 8 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Башар Асад разом із сім’єю перебуває у москві – росЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Башар Асад разом із сім’єю перебуває у Москві - росЗМІ

Російське інформаційне агентство ТАСС заявило, що повалений сирійський президент Башар Асад разом із родиною отримав притулок на росії та наразі перебуває із сім’єю у москві.

📢 «Асад із членами своєї сім’ї прибув до москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок», – цитує агентство слова неназваного джерела в кремлі.

Також за інформацією того ж джерела, сирійська опозиція пообіцяла забезпечити безпеку російських військових об’єктів і дипломатичних представництв у Сирії. Одночасно стало відомо, що з будівлі посольства Сирії в москві знято прапор та табличку із назвою дипмісії.

Повстанці оголосили про перемогу

📌 Нагадаємо, вранці 8 грудня представники сирійських повстанців у Дамаску заявили, що столиця «звільнена» від Башара аль-Асада. Він перебував при владі багато років. Тимчасовий контроль над державними установами, за їхніми словами, доручено колишньому прем’єр-міністру до моменту офіційної передачі повноважень.

📌 У неділю вдень Міністерство закордонних справ росії оприлюднило заяву, в якій підтвердило, що Асад більше не є президентом Сирії та залишив країну.

☝️ Також раніше було повідомлено, що літак президента Сирії Башара Асада зник із радарів, імовірно, зазнавши катастрофи. За даними Reuters, яке посилається на два сирійські джерела, Асад міг залишити Дамаск незадовго до того, як місто перейшло під контроль повстанців.

Попередня стаття
На фронті вже сталось понад 140 боїв з початку доби: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Відеофейк: Кияни нанесли «мітку» для удару по Верховній Раді України

СТОПФЕЙК

Зеленський озвучив втрати України у війні

ВАЖЛИВО

На фронті вже сталось понад 140 боїв з початку доби: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ

ПОДІЇ

Україна з початку повномасштабного вторгнення втратила 43 тис. військових – Зеленський

ВІЙНА

США виділили новий пакет допомоги Україні на $988 мільйонів

ВАЖЛИВО

Літак Башара Асада зник із радарів: ймовірна катастрофа

ВАЖЛИВО

Сили оборони відбили майже 80 атак на Курахівському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Удар по Запоріжжю: росіяни вбили двох дітей

ВАЖЛИВО

Данія надала Україні другу партію винищувачів F-16

ВІЙНА

Рейтинг України залишився на рівні обмеженого дефолту – Fitch

ЕКОНОМІКА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ