Башар Асад разом із сім’єю перебуває у москві – росЗМІ

Російське інформаційне агентство ТАСС заявило, що повалений сирійський президент Башар Асад разом із родиною отримав притулок на росії та наразі перебуває із сім’єю у москві.

📢 «Асад із членами своєї сім’ї прибув до москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок», – цитує агентство слова неназваного джерела в кремлі.

Також за інформацією того ж джерела, сирійська опозиція пообіцяла забезпечити безпеку російських військових об’єктів і дипломатичних представництв у Сирії. Одночасно стало відомо, що з будівлі посольства Сирії в москві знято прапор та табличку із назвою дипмісії.

Повстанці оголосили про перемогу

📌 Нагадаємо, вранці 8 грудня представники сирійських повстанців у Дамаску заявили, що столиця «звільнена» від Башара аль-Асада. Він перебував при владі багато років. Тимчасовий контроль над державними установами, за їхніми словами, доручено колишньому прем’єр-міністру до моменту офіційної передачі повноважень.

📌 У неділю вдень Міністерство закордонних справ росії оприлюднило заяву, в якій підтвердило, що Асад більше не є президентом Сирії та залишив країну.

☝️ Також раніше було повідомлено, що літак президента Сирії Башара Асада зник із радарів, імовірно, зазнавши катастрофи. За даними Reuters, яке посилається на два сирійські джерела, Асад міг залишити Дамаск незадовго до того, як місто перейшло під контроль повстанців.