Неділя, 8 Грудня, 2024
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Літак Башара Асада зник із радарів: ймовірна катастрофа

Денис Молотов
Денис Молотов
Літак Башара Асада зник із радарів: ймовірна катастрофа

Літак президента Сирії Башара Асада зник із радарів, імовірно, зазнавши катастрофи. За даними Reuters, яке посилається на два сирійські джерела, Асад міг залишити Дамаск незадовго до того, як місто перейшло під контроль повстанців.

Згідно з інформацією, літак (на якому ймовірно перебував Башар Асад) прямував до прибережних районів, де знаходяться російські військові бази. Як повідомляє Flightradar, літак Syrian Air вилетів із дамаського аеропорту приблизно в той час, коли столицю захопили повстанські сили.

О 5:32 за місцевим часом літак різко змінив курс і почав знижуватись. Вже о 5:39 борт зник із радарів на висоті близько 500 метрів. Reuters зазначає, що офіційного підтвердження присутності Асада на борту немає, однак джерела припускають, що він міг бути пасажиром цього рейсу та міг загинути в авіакатастрофі.

📢 «Літак зник з радарів, можливо, транспондер був вимкнений, але я вважаю, що більша ймовірність полягає в тому, що літак збили», – заявило одне з джерел.

Народний депутат Олексій Гончаренко висловив припущення, що Асад міг долетіти до Угорщини.

📢 «За даними моїх джерел, вчора вночі в Будапешті приземлився літак сирійських авіаліній. Є причини підозрювати, що в літаку міг бути Башар Асад. Або хтось з його наближених», – зазначив нардеп.

Він також додав, що посадка рейсу супроводжувалася високими заходами безпеки. Співробітники аеропорту підписали документи про нерозголошення інформації.

Зазначалось, що командування сирійської армії раніше повідомило офіцерам, що правління Башара Асада завершилось.

Повстанці взяли під контроль Дамаск, захопивши міжнародний аеропорт та адміністративні будівлі в різних частинах міста.

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