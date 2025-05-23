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Аварія на очах у Кіма Чен Ина: новий есмінець КНДР частково затонув

Денис Молотов
Денис Молотов
Аварія на очах у Кіма Чен Ина: новий есмінець КНДР частково затонув

У Північній Кореї зазнав серйозних пошкоджень новий ракетний есмінець, який частково затонув одразу після церемонії спуску на воду. Як повідомляє агентство Yonhap 23 травня, це підтверджують супутникові знімки.

На зображенні, яке опублікував британський аналітичний центр Open Source Centre, видно, що військовий корабель лежить на боці та частково занурений у воду.

📢 «Супутникові знімки високої роздільної здатності від AirbusSpace засвідчують, що корабель лежить на боці, частково занурений. Його видима частина накрита брезентом, щоб спробувати приховати аварію», – зазначили аналітики.

🔍 У Пхеньяні вже розпочали офіційне розслідування. Місцева влада описує інцидент як «несерйозне пошкодження», попри очевидні докази втрати плавучості корабля.

Аварія на очах у Кіма Чен Ина: новий есмінець КНДР частково затонувНагадаємо, під час урочистої церемонії спуску на воду в КНДР новий есмінець втратив рівновагу та пошкодив кілька секцій корпусу, що призвело до аварії.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії й особисто спостерігав за провалом. ЗМІ повідомляють, що він зажадав «беззастережно відновити корабель» та покарати відповідальних за інцидент.

☝️ Також нагадаємо, що російський диктатор володимир путін публічно визнав присутність військовослужбовців КНДР на боці російської армії у війні проти України.

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