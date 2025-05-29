Суд у США визнав мита Трампа незаконними через перевищення повноважень

Суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів постановив, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив торговельні мита. Зокрема на імпорт з Канади, Мексики, Китаю та Європейського Союзу. Рішення було оприлюднене у середу, 28 травня, повідомляє The New York Times.

📜 У судовому рішенні зазначено, що Конституція США надає виключне право регулювати зовнішню торгівлю саме Конгресу. Ці повноваження не можуть бути подолані навіть у рамках надзвичайного економічного законодавства, яким намагався скористатися Трамп. Він посилався на закон 1977 року про надзвичайні економічні повноваження, щоб увести тарифи проти кількох країн. Проте, як зазначив суд, у цьому законі не йдеться про мита як допустимий інструмент реагування на економічні загрози.

📢 «Президент посилався на федеральний закон про надзвичайне економічне становище 1977 року для запровадження тарифів, включаючи деякі з його мит для Канади, Мексики та Китаю, а також взаємних мит для більшої частини решти світу, про які Трамп оголосив, а потім відклав у квітні. Проте, як визначив суд, у законі не обумовлюються тарифи як інструмент, доступний президенту для захисту Сполучених Штатів від економічних загроз, але Трамп все одно вдався до нього», – йдеться у публікації.

Розгляд вівся у межах двох судових справ: одну ініціював незалежний юридичний центр Liberty Justice Center від імені п’яти невеликих компаній, іншу – 13 штатів. Серед заявників були імпортер алкоголю з Нью-Йорка, а також компанія з Вірджинії, що виробляє освітні набори й музичні інструменти. Вони заявили, що мита Трампа серйозно шкодять їхній здатності провадити бізнес.

📌 Адміністрація Трампа вже подала апеляцію на рішення. Водночас радник президента Стівен Міллер різко розкритикував позицію суду.

📢 «Судовий переворот вийшов з-під контролю», – написав він у соцмережах.

☝️ Раніше Трамп анонсував 50% мита на товари з Європейського Союзу, заявивши: «Наші переговори з ними ні до чого не призведуть». Уже наступного дня він публічно заявив, що не прагне досягти домовленостей з ЄС, а планує «грати у свою гру».

📆 Проте, 25 травня президент США несподівано повідомив, що відкладає впровадження нових тарифів до липня, щоби дати більше часу для можливих торговельних перемовин.