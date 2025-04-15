Адміністрація Трампа планує скорочення бюджету Держдепу та фінансування ООН і НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала масштабне скорочення бюджету Державного департаменту, зменшення кількості посольств, дипломатів і припинення фінансової підтримки ключових міжнародних організацій, зокрема ООН та НАТО. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на джерела, обізнані з пропозицією.

Згідно з попереднім проєктом, передбачено зменшення фінансування зовнішньої допомоги, яку адмініструє Держдеп та USAID, майже вдвічі — з $52 мільярдів у 2024 році.

Пропонується також:

– Скасування понад 25% програм зовнішньої допомоги,

– Замороження заробітних плат дипломатичного персоналу до наступного фінансового року,

– Скорочення витрат на відрядження і соціальні пільги,

– Ліквідація більшості програм з охорони здоров’я, крім окремого фінансування боротьби з ВІЛ, туберкульозом і малярією,

– Припинення внесків до ООН та інших ключових гуманітарних і безпекових структур, включно з НАТО.

📢 «Пропозиція ще має пройти кілька раундів перевірок, перш ніж її буде представлено законодавцям, які в минулому вносили зміни або навіть відхиляли бюджетні запити Білого дому. Хоча пропозиція є попередньою, вона демонструє пріоритети адміністрації Трампа та збігається з масштабними скороченнями робочих місць і фінансування в усьому федеральному уряді – від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб до Департаменту освіти та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)», — заявили офіційні особи, знайомі з документом.

💢 Один із високопосадовців, коментуючи документ на умовах анонімності, назвав запропонований план «агресивним» у сенсі скорочення витрат. За його словами, ідея походить від керівника Офісу менеджменту і бюджету (ОМБ) Рассела Воата. Він очолював цей орган у першій адміністрації Трампа.

Цю інформацію підтвердили ще двоє співрозмовників AP, додавши, що ідея також передбачає ліквідацію незалежного офісу, який здійснював контроль за витратами США в Афганістані, скасування підтримки афганських союзників, а також скорочення програм для біженців та іммігрантів з передачею їх під контроль іншого відомства.

📌 Речниця ОМБ Александра МакКендлесс заявила, що «жодних остаточних рішень щодо фінансування ще не ухвалено».

15 квітня також стало відомо, що Міністерство освіти США заморозило державне фінансування для Гарвардського університету на суму $2,2 мільярда. Рішення пов’язане з відмовою університету виконати вимоги адміністрації Трампа.

☝️ Також нагадаємо, що смартфони, комп’ютери та інші електронні пристрої більше не підпадають під запроваджені раніше мита Трампа. Про це йдеться в новому розпорядженні Митної та прикордонної служби США