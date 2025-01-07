1,77 трлн грн дефіцит державного бюджету України торік – НБУ

Дефіцит державного бюджету України у грудні 2024 року значно зріс через активне виконання видатків. За підсумками року він досягнув позначки близько 1,771 трлн грн. Такі дані оприлюднено в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, річний дефіцит перевищив показники 2023 року (приблизно 1,771 трлн грн). Хоча він залишився нижчим за межі, затверджені у Законі про державний бюджет (на рівні 1,846 трлн грн).

Завдяки отриманню рекордних обсягів міжнародної фінансової підтримки у грудні вдалося не лише профінансувати усі необхідні видатки, але й забезпечити запас ліквідності для стабільного початку 2025 року.

У грудні видатки досягли історично найвищого рівня, а темпи їх зростання становили близько 25% у річному вимірі. За весь рік зростання видатків залишалося стриманим — близько 12%. Основна частина коштів була спрямована на оборону, безпеку та соціальні програми.

Також у грудні значно збільшилися капітальні видатки. Це пояснюється потребами військового характеру, виконанням ремонтних робіт та виплатами компенсацій громадянам за пошкоджене майно.

Нагадаємо, касові видатки державного бюджету у грудні склали рекордні 704,7 млрд грн, тоді як у листопаді цей показник становив 426,3 млрд грн.

Як відомо, державний бюджет на 2025 рік затверджено з доходами у розмірі 2 трлн 327,1 млрд грн, у тому числі загального фонду — 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування міжнародної допомоги). Видатки становитимуть 3 трлн 929,1 млрд грн, з яких 3 трлн 591,6 млрд грн припадатимуть на загальний фонд бюджету.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Уряд Сполучених Штатів ухвалив рішення передати Україні $3,4 млрд в якості прямої бюджетної допомоги. Цю інформацію підтвердило Міністерство фінансів США у понеділок, 30 грудня.