Агропідприємство з Луганська економічно підтримує окупантів

За даними Служби безпеки України, підозру оголошено засновнику та гендиректору компанії, які організували повноцінну господарську діяльність у тісній взаємодії з представниками так званої окупаційної «влади лнр», а також з російськими державними органами й структурами. Йдеться про підприємство під назвою «ООО «Агросфера», яке зареєстроване у Луганську ще до повномасштабного вторгнення — у 2020 році. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Слідчі встановили, що вже після початку повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році, вказані особи здійснили перереєстрацію своєї компанії відповідно до російського законодавства. Після цього вони не лише продовжили комерційну діяльність на окупованій території, а й суттєво розширили її географію — на щойно захоплені райони Луганської області.

📢 «Фактично вони взяли під контроль майно місцевих сільгоспвиробників, яке було захоплене рашистами. За підтримки так званої “влади лнр” і в координації з російськими держорганами компанія перетворилася на одного з найбільших гравців на аграрному ринку окупованої території», — зазначає СБУ.

Компанія «Агросфера» не лише співпрацює з окупаційною адміністрацією, а й бере участь у просуванні їхніх проєктів. За даними, керівники підприємства мають тісні зв’язки з лідерами псевдореспубліки. Саме завдяки цим особистим контактам, а також фінансовій підтримці ініціатив окупаційної влади, компанія отримала особливі умови ведення бізнесу та вийшла на провідні позиції серед аграріїв на тимчасово окупованій території.

Фінансування країни-окупанта

☝️ Частина сільськогосподарської продукції реалізується на окупованій частині Луганщини, а значна частина — експортується до російської федерації. При цьому прибутки компанії оподатковуються відповідно до російського законодавства. Значні суми сплачуються до бюджету агресора в рублях. Це прямо означає фінансування країни-окупанта.

📺 Російські пропагандистські ЗМІ неодноразово висвітлювали діяльність «Агросфери» як приклад «успішної інтеграції» окупованих територій в економічний простір рф.

СБУ наголошує, що така діяльність прямо підриває національну безпеку України. Адже, йдеться не лише про ведення бізнесу на окупованій території, а й про сприяння встановленню і зміцненню окупаційного режиму.

📢 «Завдяки зібраним доказам, Служба безпеки України повідомила про підозру засновнику і директору “Агросфери” у вчиненні колабораційної діяльності», — повідомили в СБУ.

Юридична кваліфікація інкримінованих дій передбачена частиною 2 статті 28 та частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України — це «колабораційна діяльність у виді провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, вчинена за попередньою змовою групою осіб».

📌 Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила документування злочинної діяльності жительки тимчасово окупованої Кадіївки (колишній Стаханов). Зрадниця активно співпрацює з ворогом у так званій «народній раді лнр».