Заочно засуджено до 9 років за ґратами чергового зрадника з Луганщини

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України (СБУ), ворожий колаборант, який представляв путінську партію у незаконному органі влади на окупованій Луганщині, отримав судовий вирок. Зраднику присуджено покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановило слідство, власник кількох торгових закладів у Станиці Луганській підтримав повномасштабне вторгнення росії на територію України. Після захоплення Щастинського району перейшов на бік окупантів. Він вступив до партії «єдіная росія» та взяв участь у так званих «праймеріз», організованих цією політичною силою.

На початку серпня 2023 року зрадник зареєструвався кандидатом у депутати від «єдіної росії» до «ради Станично-Луганського муніципального округу лнр». За підсумками так званих «виборів», колаборант отримав «депутатський мандат».

У жовтні минулого року, виступаючи від імені місцевих колаборантів, новоспечений «депутат» привітав путіна з днем народження, демонструючи підтримку російському диктатору.

Суд визнав фігуранта винним у колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України та засудив його до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До державної власності передано три легкові автомобілі, вантажівку, автобус, земельні ділянки, магазини та інші торгові приміщення, а також декілька житлових об’єктів, які належали засудженому.

Наразі колаборанта оголошено в розшук. Термін відбування покарання розпочнеться після його затримання.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.