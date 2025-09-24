У США присяжні підтвердили провину чоловіка у спробі замаху на Трампа

У США суд визнав винним 59-річного Раяна Раута у плануванні замаху на тоді ще кандидата у президенти Дональда Трампа, а також у ще чотирьох звинуваченнях. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомляє CNN.

Присяжні після двотижневого розгляду одноголосно постановили, що чоловік мав намір убити кандидата, незаконно володів вогнепальною зброєю та боєприпасами. Крім того, під час затримання він напав на федерального офіцера.

Раут відмовився від адвокатів і представляв себе сам. Коли присяжні оголосили рішення, він намагався завдати собі шкоди, встромивши ручку у горло, проте правоохоронці вчасно зупинили його.

Тепер остаточне рішення щодо покарання ухвалить суддя. За всіма звинуваченнями Роуту загрожує довічне ув’язнення.

Дональд Трамп відреагував на процес у Флориді, подякувавши генеральній прокурорці Пем Бонді та команді Міністерства юстиції США.

☝️ Нагадаємо, що 15 вересня неподалік гольф-клубу у Флориді, де перебував Трамп, сталася стрілянина. Тоді агенти Секретної служби помітили озброєного чоловіка та відкрили по ньому вогонь. Пізніше його затримали. ФБР назвали інцидент «схожим на спробу вбивства Трампа».

Затриманим виявився Раян Веслі Рут, який, за даними ЗМІ, висловлював у соцмережах підтримку Україні після початку російського вторгнення. Сам він своєї провини так і не визнав.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна має всі можливості повернути свої території. Він дійшов висновку: за підтримки Євросоюзу Україна здатна відновити свої кордони.