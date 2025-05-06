З російського полону повернулися ще 205 українських захисників

У вівторок, 6 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією. За словами шостого президента України Володимира Зеленського, вдалося повернути 205 українських воїнів.

📢 «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності», — написав глава держави у Telegram.

Він також подякував усім, хто долучився до цього процесу, окремо відзначивши роль Обʼєднаних Арабських Еміратів.

📢 «Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», — наголосив Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених — троє офіцерів та 202 солдати та сержанти. Це представники ЗСУ, включно з Військово-морськими силами, Повітряними силами, десантниками, силами ТрО, а також бійці Національної гвардії та прикордонники Державної прикордонної служби.

Визволені захисники обороняли Україну на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, у Херсонській, Сумській і Київській областях. Серед визволених — воїни гарнізону Маріуполя.

Це вже п’ятий обмін полоненими у 2025 році та 64-й — від початку повномасштабного вторгнення росії. Загалом з березня 2022 року було звільнено 4757 українських громадян.

Всі звільнені отримають медичну допомогу, речі першої потреби, одноразову грошову виплату, а також пройдуть курс реабілітації та реінтеграції.

📢 «Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога. Визволені оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі», – йдеться у повідомленні.

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☝️ Нагадаємо, що попередній обмін відбувся 19 квітня — тоді вдалося повернути 277 захисників.

👉 Також з 1 травня в кожній області України запрацювали представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.