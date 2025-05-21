Середа, 21 Травня, 2025
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Військовий за $50 тисяч обіцяв вивезти чоловіків з України

Денис Молотов
Денис Молотов
Військовий за $50 тисяч обіцяв вивезти чоловіків з України

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця з Києва та жителя Харкова, які намагалися організувати незаконне переправлення через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 21 травня.

За даними слідства, харків’янин займався пошуком охочих втекти з України під час воєнного стану. Він гарантував безперешкодний виїзд через один з пунктів пропуску, користуючись спецтранспортом та «зв’язками», що мали «вирішити формальності на місці».

💰 Вартість «туру» становила 50 тисяч доларів США. З цієї суми організатор збирався залишити собі 10 тисяч, інші мали піти спільникам, зокрема й військовому.

За схемою, військовослужбовець мав особисто доправити чоловіків до кордону на авто зі спецсигналами та сприяти їхньому виїзду, використовуючи службове становище.

Обох «переправників» затримали «на гарячому» — під час отримання повної суми. Також вилучено автомобіль, який планували використати для допомоги чоловікам за винагороду втекти з України.

📑 Затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1 мільйон гривень кожному.

⚖️ Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.

📌 Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила одразу п’ять схем уникнення мобілізації. Чоловіків переправляли до ЄС через ліс, оформлювали як артистів чи опікунів. Вартість таких «послуг» сягала 15 тисяч доларів.

☝️ Також раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, за кордон незаконно виїхали 5 тисяч чоловіків. Стосовно незаконного перетину кордону порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, проте реальних вироків суду більше ніж 400.

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