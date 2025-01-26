Понеділок, 27 Січня, 2025
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Відповідатимуть перед Законом організатори “референдуму” на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Відповідатимуть перед Законом організатори псевдореферендуму на Луганщині

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти проти кількох організаторів так званого «референдуму», проведеного російськими окупантами у 2022 році для легітимації анексії Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Зокрема, встановлено причетність до підготовки цього фіктивного «голосування» так званої «депутатки парламенту лнр». Вона також обіймала посаду директорки луганської гімназії №30. Як стало відомо, зрадниця підтримала агресора ще у 2014 році, після чого отримала мандат «депутата народної ради лнр».

У вересні 2022 року, під час одного з пленарних засідань, ця особа проголосувала за «закон» про проведення «референдуму», який дозволив загарбникам організувати незаконний «плебісцит» на окупованих територіях Луганщини.

До суду також направлено справу щодо ще одного обвинуваченого – «директора інституту цивільного захисту ЛНУ ім. Даля». Підконтрольна йому установа займається підготовкою кадрів для окупаційного «мчс» і «збройних сил», зокрема у сфері безпілотників. У вересні 2022 року він добровільно став головою «дільничної виборчої комісії №212» у Луганську, розташованої у приміщенні університету, та сприяв організації фейкового «волевиявлення».

Окрім цього, завершено досудове розслідування щодо голови «дільничної виборчої комісії №508» в Алчевську, а також секретаря та члена «виборчих комісій», які були створені окупаційною владою у Новопсковській громаді Старобільського району.

Зловмисникам висунуті обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • частина 5 статті 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі всі обвинувачені перебувають у розшуку. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Відповідатимуть перед Законом організатори псевдореферендуму на Луганщині

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ встановила особи та зібрала докази проти семи організаторів фейкових «референдумів» та псевдовиборів на окупованій території Луганської області.

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