Відповідатимуть перед Законом організатори “референдуму” на Луганщині

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти проти кількох організаторів так званого «референдуму», проведеного російськими окупантами у 2022 році для легітимації анексії Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Зокрема, встановлено причетність до підготовки цього фіктивного «голосування» так званої «депутатки парламенту лнр». Вона також обіймала посаду директорки луганської гімназії №30. Як стало відомо, зрадниця підтримала агресора ще у 2014 році, після чого отримала мандат «депутата народної ради лнр».

У вересні 2022 року, під час одного з пленарних засідань, ця особа проголосувала за «закон» про проведення «референдуму», який дозволив загарбникам організувати незаконний «плебісцит» на окупованих територіях Луганщини.

До суду також направлено справу щодо ще одного обвинуваченого – «директора інституту цивільного захисту ЛНУ ім. Даля». Підконтрольна йому установа займається підготовкою кадрів для окупаційного «мчс» і «збройних сил», зокрема у сфері безпілотників. У вересні 2022 року він добровільно став головою «дільничної виборчої комісії №212» у Луганську, розташованої у приміщенні університету, та сприяв організації фейкового «волевиявлення».

Окрім цього, завершено досудове розслідування щодо голови «дільничної виборчої комісії №508» в Алчевську, а також секретаря та члена «виборчих комісій», які були створені окупаційною владою у Новопсковській громаді Старобільського району.

Зловмисникам висунуті обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

частина 5 статті 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі всі обвинувачені перебувають у розшуку. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ встановила особи та зібрала докази проти семи організаторів фейкових «референдумів» та псевдовиборів на окупованій території Луганської області.