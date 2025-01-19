Організатори фейкових «виборів» на Луганщині отримають покарання

Служба безпеки України встановила особи та зібрала докази проти семи організаторів фейкових «референдумів» та псевдовиборів на окупованій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед підозрюваних – мешканка Старобільського району, яка у вересні 2022 року брала участь у підготовці та проведенні так званого «референдуму». У березні 2024 року вона також займалася організацією псевдовиборів російського диктатора путіна.

Зловмисниця пройшла спеціальні тренінги та отримала посаду «члена дільничної виборчої комісії». Її завданням було забезпечення «голосування» мешканців Біловодська та прилеглих населених пунктів, як на виборчій дільниці, так і за місцями проживання.

Після завершення незаконного «голосування» вона записала відеозвернення, яке опублікувала на російській платформі Rutube. У відео колаборантка висловила вдячність путіну та російській армії за анексію українських територій.

Її дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення.

Окрім цього, слідчі СБУ завершили розслідування щодо шести інших «членів дільничних виборчих комісій», які діяли у Старобільському районі, Новопскові та населених пунктах Лозно-Олександрівської територіальної громади на Сватівщині.

Доведено, що ці особи брали активну участь в організації незаконних «виборів» російського диктатора путіна. Наразі їх оголошено у розшук.

Слідчі дії проводилися співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо причетності колаборантів у співпраці з окупаційним режимом в рамках діяльності незаконної «Луганської митниці», яка підпорядковується «південному митному управлінню фтс рф».