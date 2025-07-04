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Вашингтон продовжує підтримувати Київ, але обмежено — Трамп

Денис Молотов
Денис Молотов
Вашингтон продовжує підтримувати Київ, але обмежено — Трамп

Сполучені Штати продовжують надавати військову допомогу Україні, однак при цьому повинні уважно контролювати власні оборонні резерви. Про це заявив президент США Дональд Трамп у четвер, 3 липня, під час спілкування з журналістами у Вашингтоні. Про це повідомляє Clash Report.

📢 «Ми даємо зброю Україні. Ми працюємо з ними, намагаючись їм допомогти. І ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними і не припиняли постачання», — заявив Трамп, наголосивши на важливості підтримки Києва у нинішній ситуації.

Разом з тим, він критично висловився щодо політики попередньої адміністрації, звинувативши Джо Байдена в надмірному розпорядженні оборонними ресурсами США. На думку нинішнього президента, деякі рішення його попередника могли загрожувати безпеці самих Сполучених Штатів.

📢 «Байден фактично спорожнив нашу країну, віддавши всю зброю. Ми повинні переконатися, що в нас достатньо й для себе», — додав Трамп.

Заява пролунала на тлі інформації про часткову зупинку постачань певних видів озброєнь до України.

Як повідомлялося 2 липня, у Пентагоні пояснили це рішення побоюваннями щодо виснаження стратегічних резервів американської армії. Представники оборонного відомства при цьому утрималися від уточнення, які саме системи опинилися під обмеженням.

На цей крок відреагував і Київ: українська сторона викликала високопоставленого американського дипломата для пояснень. Це стало наслідком занепокоєння щодо припинення поставок сучасного озброєння, яке є критично необхідним для оборони.

Ця ситуація вкотре підняла питання про баланс між підтримкою союзників і гарантіями внутрішньої безпеки США. У найближчі тижні очікуються додаткові коментарі від представників Білого дому та Пентагону щодо можливого поновлення повного обсягу військових постачань.

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