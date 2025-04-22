В українському небі зафіксували літак із позивним WELCOM

Протягом двох діб у повітряному просторі України користувачі трекінгового ресурсу Flightradar24 спостерігають військовий літак WELCOM, що привернув широку увагу через свою активність. Про це у коментарі Українській правді 22 квітня розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

✈️ За його словами, помічений у небі борт — це військово-транспортний літак Ан-26 Повітряних сил України, який наразі виконує визначені завдання. Деталі місії офіцер не уточнив, пославшись на оперативну таємницю.

📍 Відомо, що маршрут літака WELCOM пролягав, зокрема, над Львівською та Вінницькою областями. Хоча повітряне судно не має офіційно відкритих реєстраційних даних, воно залишається доступним для спостереження завдяки ввімкненому транспондеру.

📢 «Цей літак виконує певні завдання (які саме, офіцер не уточнив – ред.). Загалом щодня в повітряному просторі України десятки літаків та гелікоптерів різних типів виконують завдання, як бойові, так і спеціальні, а також тренувальні польоти», – зазначив Ігнат.

☝️ Нагадаємо, що у травні минулого року Швеція підтвердила намір передати Україні літаки ASC 890 – повітряні засоби дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Вони мають стати важливим елементом підтримки переданих Україні винищувачів F-16.

Радар на цьому літаку має огляд на 150 градусів з кожного боку, що дозволяє просканувати територію дальністю на 450 км. Він також здатен ідентифікувати винищувач на відстані 330 км. На сьогодні графік передачі цих літаків зберігається без змін.