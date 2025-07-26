В Україні Telegram-канал оштрафували на 4,8 млн гривень

Telegram-канал «Труха Україна» отримав штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень за незаконне розповсюдження реклами азартних ігор. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, посилаючись на результати перевірки, проведеної агентством PlayCity.

Згідно з повідомленням, експерти PlayCity виявили низку систематичних порушень, серед яких:

розміщення реклами без державної реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа ,

, співпраця без офіційного договору з ліцензованими організаторами азартних ігор ,

, використання маніпулятивних фраз , на кшталт: «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч»,

, на кшталт: «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч», відсутність попередження про лудоманію, що є обов’язковим згідно з законом.

📢 «Це перший, але не останній успішний кейс. Закон один для всіх — і блогери, і власники Telegram-каналів мають це усвідомити. Кожне порушення матиме наслідки», — наголосили у Мінцифри.

У березні цього року запрацювало державне агентство PlayCity, яке взяло на себе функції контролю за дотриманням законодавства у сфері грального бізнесу. Зокрема, воно реалізує державну політику щодо організації та реклами азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, що уряд посилив правила щодо реклами грального бізнесу в інтернеті, зокрема обмежив розміщення промо без попередньої реєстрації та чітких попереджень про можливу шкоду.