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Meta заблокувала іранську ШІ мережу акаунтів впливу на вибори у США

Денис Молотов
Денис Молотов
Meta заблокувала іранську ШІ мережу акаунтів впливу на вибори у США
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 28.08.2026

Компанія Meta викрила та заблокувала мережу облікових записів у Facebook та Instagram, створену операторами з Ірану. Зловмисники застосовували інструменти штучного інтелекту для генерації контенту про внутрішню політику Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Axios.

Загалом під блокування потрапили чотири сторінки пов’язані з операторами з Ірану у Facebook та 31 профіль в Instagram.

Головним напрямком діяльності мережі стало поширення політичних мемів із критикою Республіканської партії США. Також оператори регулярно публікували матеріали про війну між Ізраїлем і Палестиною та порушували суперечливі теми нелегальної міграції. Значну частину візуального контенту та текстів генерували за допомогою ШІ.

Тактика проникнення та маскування трафіку

Для введення користувачів в оману іранські куратори створювали деталізовані цифрові особистості.

Вони видавали себе за американських студентів, громадських активістів чи графічних дизайнерів із Вашингтона, Сан-Дієго та Атланти. Оператори намагалися налагодити контакти з лідерами думок: відмічали в дописах журналістів і політиків, а також надсилали приватні повідомлення відомим діячам і медіа. Жодна з цих спроб співпраці не принесла результату.

Щоб приховати своє походження, оператори пропускали інтернет-трафік через орендовані проксі-сервери та хостинги на території США та Канади.

Охоплення аудиторії та розслідування Єврокомісії

За офіційними даними Meta, на ці сторінки сумарно підписалися близько 79 400 користувачів Instagram.

Фахівці з кібербезпеки класифікували загальний масштаб впливу кампанії як помірний із досить обмеженим залученням реальної аудиторії. Усі зібрані цифрові докази компанія передала правоохоронним органам. Для протидії подібним загрозам корпорація наразі створює нові ШІ-системи автоматичного виявлення ботоферм.

Водночас сама компанія стикається з претензіями європейських регуляторів. Раніше Європейська комісія оприлюднила висновки власного розслідування, в яких звинуватила Meta у впровадженні алгоритмів, що провокують користувацьку залежність, а також у неналежному захисті персональних даних і безпеки дітей.

👉 Також нагадаємо, що у четвер, 23 липня 2026 року, Європейська комісія оголосила про застосування резонансних санкцій проти компанії Google. Загальна сума штрафів склала €890 млн (близько $1 млрд).

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