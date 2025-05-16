Уряд виділив майже 900 млн гривень на відновлення в регіонах

Під час засідання уряду 16 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про нові кроки з фінансування проєктів відновлення у постраждалих від війни регіонах України. Загалом із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії буде спрямовано 896 мільйонів гривень.
✔️ Зокрема, Запорізька область отримає 298 млн грн на реалізацію чотирьох проєктів. Як уточнив очільник уряду:
📢 «Сьогодні виділяємо 298 млн гривень для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Йдеться про три житлові багатоповерхові будинки, а також про один заклад охорони здоров’я», — зазначив Шмигаль.
✔️ Харківській області уряд погодив виділення 598 млн грн. Ці кошти буде розподілено наступним чином:
– 240 млн грн — на ремонт Харківської обласної лікарні;
– 358 млн грн — на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести багатоповерхівок у Харкові.
За словами прем’єра, цього року з фонду вже виділено понад 7 млрд грн на ліквідацію наслідків російської агресії.
📢 «З 2022 року в Україні вже відновили десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури», — додав Шмигаль.
🧾 За державними програмами допомоги громадянам:
– понад 100 тисяч родин отримали виплати або сертифікати за програмою «єВідновлення»;
– ще 94 тисячам родин узгоджено компенсацію за пошкоджене житло;
– видано 18 тисяч сертифікатів на придбання нового житла замість зруйнованого.
📌 Нагадаємо, реєстр збитків, завданих росією, розпочав прийом заяв від фізичних осіб щодо пошкодженої нежитлової нерухомості.
👉 Також стало відомо, що Кабінет Міністрів України виступає за проведення масштабних змін у соціальній політиці, зокрема реформування механізму визначення прожиткового мінімуму.