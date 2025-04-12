Україна отримала $50 млн від Світового банку на реформу системи охорони здоров’я

Україна отримала $50 млн від Світового банку в рамках реалізації масштабного проєкту у сфері охорони здоров’я — «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE). Про це в суботу, 12 квітня, повідомило Міністерство фінансів.

Як уточнили у відомстві, фінансування стало можливим завдяки виконанню ключової умови — підвищення капітаційної ставки первинної медичної допомоги. Цей показник стосується оплати за медичне обслуговування одного пацієнта, який підписав декларацію з лікарем. У 2024 році ставка становила 786,65 грн, а на 2025 рік згідно з рішенням уряду вона зросла до 844,4 грн, що перевищує встановлений мінімум у 825 грн.

📢 «THRIVE є одним із проєктів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR, який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначені відповідними угодами кошти», — йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну.

📌 Мета ініціативи — посилення Програми медичних гарантій (ПМГ) для формування стійкої та ефективної системи охорони здоров’я.

Угоду про позику та угоду про фінансування було підписано 10 грудня 2024 року. Загальний обсяг проєкту складає $449 млн, з яких $249 млн профінансувала Японія. Протягом минулого року Україна вже залучила $220 млн, які були передбачені в межах кредитної угоди. Таким чином, 100% коштів, передбачених на 2024 рік, уже були освоєні.

☝️ Нагадаємо: у грудні 2024 року Світовий банк виділив Україні додаткове фінансування із заморожених активів росії. Загальний обсяг допомоги перевищив $2 млрд. Вперше половина цієї суми була надана коштом заморожених російських активів, що стало важливим кроком у міжнародному фінансуванні України.