Понеділок, 23 Грудня, 2024
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Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ

23 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram про надходження шостого траншу в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF) від МВФ.

📢 «Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету. Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 мільярда доларів», — зазначив глава уряду.

Він також висловив вдячність МВФ за стабільну підтримку країни у період повномасштабної війни з росією.

Цей транш став частиною довгострокової співпраці України з МВФ, що передбачає надання загальної суми фінансування у 15,5 мільярда доларів протягом 2023-2027 років. Попередній транш у розмірі 1,1 мільярда доларів надійшов до України 23 жовтня.

☝️ Раніше Міжнародний валютний фонд оновив свої прогнози щодо тривалості війни в Україні. У розрахунках враховано сценарії можливого затягування війни на більш тривалий період.

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