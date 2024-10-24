Удар рф по Куп’янську: загинула жінка, багато поранених

Російська армія здійснила черговий авіаудар по Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина (жінка), постраждали одинадцять мирних мешканців. Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни згідно зі ст. 438 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в четвер, 24 жовтня.

Згідно з попередніми даними, ворожі сили застосували авіабомбу ОДАБ-1500, яка влучила поблизу магазину на ринку. Як повідомляється, загиблою є 73-річна жінка, а кількість поранених спочатку зросла до десяти. Пізніше за медичною допомогою звернулися ще двоє жінок. Наразі встановлюються точні анкетні дані постраждалих.

Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерхову торгівельну будівлю, кіоски, а також розбите скло в декількох нежитлових будівлях поруч.

📢 «Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки чергового воєнного злочину рф», — зазначено у повідомленні прокуратури.

Раніше представники Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) повідомляли, що російські війська продовжують атаки на цивільне населення та інфраструктуру в регіоні. У Куп’янському районі влада ухвалила рішення про посилення евакуаційних заходів.

📢 «Станом на 14:00 внаслідок влучання авіабомби у Куп’янську травмовані 11 людей. Одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані, померла в лікарні. Вісім жінок та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – надали оновлену інформацію в поліції Харківській області.

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Також раніше було оголошено про примусову евакуацію 269 дітей із 29 населених пунктів району. Аналогічні заходи вживаються і на Сумщині, де планують евакуювати близько 40 тисяч людей.