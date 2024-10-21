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Удар по житловому кварталу в Запоріжжі: троє людей вбито, багато поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по житловому кварталу в Запоріжжі: троє людей вбито, багато поранено

Російські війська вранці 21 жовтня завдали чергового удару по житловому кварталу в Запоріжжі. У результаті ворожої атаки постраждали цивільні мешканці. Цю інформацію підтвердили представники ДСНС та керівник ОВА Іван Федоров.

📢 «Сьогодні вранці російські сили знову атакували ракетами житловий сектор Запоріжжя. Частково зруйновано двоповерхову будівлю дитячого садочка, а вибуховою хвилею пошкоджені легкові автомобілі, що були поруч. Також пожежники швидко локалізували пожежу, яка спалахнула у двох металевих гаражах», – повідомили в службі з надзвичайних ситуацій.

Іван Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до шести осіб. Серед них 49-річний чоловік та 48-річна жінка перебувають у важкому стані.

⌚ На 13:50 дня стало відомо про 14 постраждалих, серед яких троє знаходяться у критичному стані. Крім того, під завалами було знайдено тіло загиблого чоловіка.

⌚ О 18:23 Іван Федоров оновив інформацію: кількість загиблих зросла до трьох, а кількість постраждалих – до 16 людей. 44-річна жінка померла в лікарні після тривалої боротьби лікарів за її життя. Також на місці загинули два чоловіки віком 44 та 42 роки. У медзакладах залишаються десять людей, з них п’ятеро у стані середньої важкості, двоє – важких.

☝️ Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня російські війська також завдали удару керованими авіабомбами по центру Запоріжжя, через що постраждало восьмеро осіб. Раніше, 12 жовтня, під час обстрілу міста поранення отримали троє, включно з 11-річною дівчинкою.

📌 Також раніше було повідомлено, що на Одещину відбулась чергова комбінована російська повітряна атака. Ворог для атаки використав ракети та ударні безпілотники, що призвело до пожежі в районі порту.

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