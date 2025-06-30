Понеділок, 30 Червня, 2025
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У Сухопутних військах назвали більшість скарг на ТЦК – ІПСО

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сухопутних військах назвали більшість скарг на ТЦК - ІПСО

У червні лише 14% скарг на ТЦК та СП підтвердилися після службових перевірок. Решта повідомлень – визнані фейками, маніпуляціями або проявами інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про це 30 червня заявили у Сухопутних військах ЗСУ, підбивши підсумки чергового місяця моніторингу діяльності територіальних центрів комплектування.

☝️ За офіційними даними, із 42 інцидентів, пов’язаних із роботою ТЦК, лише шість підтвердилися:

▪️ одну особу відсторонено від виконання обов’язків;
▪️ п’ятеро співробітників притягнуті до дисциплінарної відповідальності;
▪️ ще 30 випадків перебувають на етапі службових розслідувань.

🔻 Таким чином, 86% повідомлень було визнано маніпулятивними або вигаданими.

У Сухопутних військах назвали більшість скарг на ТЦК - ІПСО📢 «Більшість повідомлень — це не реальні інциденти, а елементи ІПСО, які спрямовані на дискредитацію ТЦК і зрив мобілізаційного процесу», — наголошується в заяві Сухопутних військ.

Окрема статистика була наведена щодо діяльності Київського міського ТЦК та СП за травень:

▪️ Загалом зафіксовано 33 потенційно проблемні інциденти.
▪️ З них 17 випадків не підтвердилися після перевірки та були визнані фейковими або маніпулятивними.
▪️ 16 випадків підтверджено – більшість із них нині розслідуються.

🔸 Результати розгляду на цей момент:
    • одна особа вже притягнута до дисциплінарної відповідальності,
    • 15 інцидентів перебувають на стадії внутрішніх розслідувань,
    • жодного випадку звільнення чи відсторонення поки не зафіксовано.

📌 У командуванні наголосили, що певна частина повідомлень може бути організованою частиною інформаційної кампанії.

Ці дії мають на меті підрив суспільної довіри до системи комплектування, а також перешкоджання проведенню мобілізації. Зокрема, деякі дописи в соціальних мережах, які швидко поширювалися, мали ознаки професійно спланованих ІПСО з боку противника.

📈 Крім того, за підсумками перших шести місяців 2025 року, ТЦК по всій країні відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку.

Також відомо, що 30 червня ворогом нанесено удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних ТЦК у м. Кривий Ріг.

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