У Нідерландах сталось зухвале пограбування музею: викрадено румунські артефакти

У Нідерландах із музею Дренте невідомі викрали цінні румунські артефакти, зокрема стародавній золотий шолом. Як повідомили у пресслужбі установи, зловмисники застосували вибухівку, щоб підірвати двері, після чого винесли експонати з будівлі.

Серед викрадених цінностей – артефакти гето-дакійської культури, що належали колекції Національного історичного музею Румунії в Бухаресті. Вони були представлені на пересувній виставці разом з експонатами з інших музеїв Румунії. Виставка, що включала 673 предмети, мала завершитися у неділю, 26 січня.

📢 «Це чорний день для музею Дренте в Ассені та Національного історичного музею Румунії у Бухаресті. За 170 років існування музею ніколи не було такого серйозного інциденту», — прокоментував ситуацію генеральний директор музею Гаррі Тупан.

За інформацією місцевої поліції, злочин був здійснений групою осіб, які використали вибухівку для проникнення до приміщення. До розслідування інциденту планується залучити Інтерпол. Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що влада робить усе можливе для встановлення особистостей злочинців і повернення викрадених предметів.

Правоохоронці уточнили, що серед викрадених цінностей — золотий шолом із Котофанешті, створений близько 450 року до н.е., а також три дакійські царські браслети, які датуються 50 роком до н.е. Ці браслети вже ставали об’єктами викрадення: на початку 1990-х років їх вивезли з руїн фортець у Румунії та продали через аукціони на чорному ринку. Урядові органи змогли повернути лише близько десяти таких браслетів.

Варто зазначити, що 19 червня 2024 року у Києві з виставки в PinchukArtCentre також було викрадено витвір мистецтва. Камери відеоспостереження зафіксували обличчя зловмисника.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що директор Національного музею історії України Федір Андрощук виїхав у закордонне відрядження, однак до України так і не повернувся.