У Києві знешкодили два БпЛА типу «Шахед», які не здетонували

У Києві після ранкової масованої атаки росії виявлено два ударні безпілотники типу «шахед», що впали та не здетонували. Правоохоронці розрядили бойові частини БпЛА. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Києва у четвер, 7 листопада.

За інформацією поліції, один з дронів упав на дах приватного будинку. Інший безпілотник — на відкриту територію пустиря, однак обидва не здетонували.

На місце події оперативно прибули вибухотехніки, які знешкодили бойові частини безпілотників, запобігши можливим трагічним наслідкам.

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☝️ Нагадаємо, в ніч на 7 листопада російські окупанти здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 106 ударних БпЛА, серед яких були дрони типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу. Більшість цих цілей була успішно знищена силами ППО.

📌 Як уточнили в КМВА, понад 30 безпілотників типу «шахед» було збито саме над Києвом, а їхні уламки впали в шести районах столиці.